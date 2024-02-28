О чем расскажет новый путеводитель "От Непрядвы до Угры"

В Государственным музее-заповеднике "Куликово поле" готовятся два путеводителя, которые свяжут Куликово поле с Рязанской и Орловской областями. А на днях в Калуге был презентован туристический маршрут "От Непрядвы до Угры", который объединил Тульскую и Калужскую области вокруг общей истории.

© Российская Газета

В путеводителе подробно описаны территории главного противостояния русских княжеств Золотой Орде, повлиявших на становление российской государственности. Это Куликово поле, где в 1380 году Дмитрий Донской одержал победу над Мамаем, и место знаменитого стояния на Угре, где спустя столетие закончилось владычество ордынцев.

Помимо ключевых мест, дается много информации о малых городах, расположенных по маршруту. Каждый из них интересен: Чекалин - самый маленький город России; Козельск - хорош сказочной "Вихляндией" и глэмпингом с банным чаном. В Одоеве - множество интереснейших музеев и Анастасов монастырь XVI века. Встретятся на пути такие известные святыни как Оптина Пустынь и Шамординская обитель.

Начинается путешествие там, где река Непрядва впадает в Дон, а завершает - в месте слияния Оки и Угры. На маршруте богатейшая история сопровождается природными достопримечательностями. Среди них "лунные пейзажи" Романцевских гор с бирюзовыми водоемами и Лупишкинское болото - урочище в междуречье Дона и его притока Донца, водопады на реке Дугне, Национальный парк "Угра" и много чего еще.

Каждый человек сможет построить путешествие по разным направлениям - военно-патриотическим, культурно-познавательным и религиозным.

- Каждый человек сможет построить путешествие по разным направлениям - и военно-патриотическим, и культурно-познавательным, и религиозным. Путеводитель могут использовать индивидуальные туристы. Но также, это настольная книга для гидов и туроператоров, которые могут, воспользовавшись путевой информацией, построить новые маршруты, проложить новые проекты, которые будут интересны потребителям, - сообщила директор департамента развития туризма Министерства экономического развития Тульской области Елена Некрасова.