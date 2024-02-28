В Северной Осетии сократили погранзоны для доступа туристов

Пределы пограничной зоны сокращены в Северной Осетии в районах строительства курорта "Мамисон" и Мидаграбинских водопадов. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по республике.

"На территории Северной Осетии сокращены пределы пограничной зоны, - говорится в сообщении. - В соответствии с документом, из пределов пограничной зоны исключены территории в районах строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" и Мидаграбинских водопадов".

На исключенных из пограничной зоны участках местности отменяется действие правил пограничного режима, теперь нет необходимости в оформлении пропусков на пребывание на этих территориях.

Места въезда (прохода) лиц и транспортных средств в действующую пограничную зону обозначены на местности предупредительными знаками. Пропуск можно получить по заявлению в пограничном управлении по адресу: г. Владикавказ, ул. Зураба Магкаева 77, тел./факс (8672) 40-93-07 (в рабочие дни с 09:30 до 17:00, перерыв 13:00 - 13:45, в пятницу (предпраздничные дни) выдача пропусков осуществляется с 09:30 до 15:30) или посредством почтовой связи.

Пропуска также можно оформить в подразделениях Пограничного управления, расположенных в с. Дзинага; в п. Бурон; в с. Урикау; в н.п Кармадон. Заявление можно направить и в электронном виде в форме документа на почту pu.rsoalania@fsb.ru.

Мидаграбинские водопады в Мидаграбинском ущелье Северной Осетии являются одними из самых посещаемых туристических мест. Большой Зайгелан (750 м) занимает по величине пятое место в мире, являясь высочайшим водопадом Европы.