Агрегаторы отелей и билетов не хотят быть туроператорами

В туризме появится новая общественная организация. Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ) учреждают сервисы онлайн-бронирования гостиниц и авиабилетов. Ее регистрацию в Минюсте планируется завершить в марте. Первыми участниками стали Яндекс.Путешествия, Ostrovok.ru, МТС Travel и Tutu.ru. Впоследствии к ним могут присоединиться другие агрегаторы туруслуг.

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Из релиза, имеющегося в распоряжении TourDom.ru, следует, что одной из ключевых задач объединения будет «поиск эффективных подходов к регулированию туриндустрии». Очевидно, участники рассчитывают, что их голос будет услышан при обсуждении законодательных инициатив, касающихся деятельности турагрегаторов. Вопросов уже накопилось немало.

«Еще в 2018 году правовой статус агрегаторов информации о товарах (услугах) был определен в Законе РФ о защите прав потребителей. А вот корреспондирующей нормы про туристические агрегаторы в отраслевом № 132-ФЗ о туризме нет. По этой причине у многих может сложиться впечатление, что турагрегаторы не несут никакой ответственности перед туристами, хотя она и прописана в законодательстве», – приводит пример руководитель АТАГ Юлия Скоромолова.

Другая тема – недавно принятый в первом чтении Закон о гостевых домах. Если его окончательно утвердят, сервисы онлайн-бронирования не смогут выставлять на своих площадках такие объекты, не предоставившие реестровый номер. «Мы за прозрачность рынка, но хотели бы, чтобы сами гостевые дома отвечали за корректность данной нам информации, потому что поверять ее у агрегаторов нет полномочий», – поясняет глава АТАГ.

Кстати, что касается первого вопроса – включения положения о деятельности онлайн-сервисов бронирования туруслуг в отраслевой закон, – у некоторых наблюдателей есть мнение, что таким образом турагрегаторы рассчитывают полностью дистанцироваться от других участников туррынка. Сейчас некоторые крупные компании добровольно получают статус туроператоров – включаются в Единый федеральный реестр, оформляют фингарантии для большего спокойствия клиентов. Если норму об особом, отдельном статусе агрегаторов удастся пролоббировать, такая необходимость попросту отпадет. Это тревожит туроператоров, ведь они могут оказаться в крайне невыгодных условиях по сравнению с агрегаторами. Как рассказал порталу TourDom.ru эксперт, близкий к структурам федеральной власти, один из крупных туристических онлайн-сервисов еще в 2020 году пытался лоббировать через Совфед «особый статус» в Законе о туризме. Объединившись в ассоциацию, агрегаторам будет проще отстаивать консолидированную позицию.