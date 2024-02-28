В парке «Ингилор» на Ямале обретут имена 33 горных вершины
Ямальские ученые намерены дать названия безымянным вершинам природного парка «Ингилор». Для этого в научном сообществе намерены провести опрос среди туристов, кочевников и организаторов туров, сообщает telegram-канал «Ямал-Арктика». Всего планируется дать названия 33 горным массивам.
«Безымянным вершинам парка „Ингилор“ дадут официальные названия. Для этого ямальские ученые проведут опрос среди кочевников, туристов и организаторов туров на Полярном Урале. Всего назвать планируется 33 объекта», — говорится в сообщении.
Предложения участников опроса ученые намерены передать представителям органов власти для вынесения окончательных решений. К октябрю этого года горные вершины парка «Ингилор» уже должны получить свои названия.
Ранее URA.RU сообщало, что самым популярным местом среди туристов стал природный парк «Ингилор». На его посещение было выдано 475 электронных разрешений.