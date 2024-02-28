В парке «Ингилор» на Ямале обретут имена 33 горных вершины

Ямальские ученые намерены дать названия безымянным вершинам природного парка «Ингилор». Для этого в научном сообществе намерены провести опрос среди туристов, кочевников и организаторов туров, сообщает telegram-канал «Ямал-Арктика». Всего планируется дать названия 33 горным массивам.

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«Безымянным вершинам парка „Ингилор“ дадут официальные названия. Для этого ямальские ученые проведут опрос среди кочевников, туристов и организаторов туров на Полярном Урале. Всего назвать планируется 33 объекта», — говорится в сообщении.

Предложения участников опроса ученые намерены передать представителям органов власти для вынесения окончательных решений. К октябрю этого года горные вершины парка «Ингилор» уже должны получить свои названия.