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Восемь пансионатов и отелей откроют в Кисловодске до конца года

В Кисловодске до конца года создадут около тысячи новых койко-мест для туристов. На курорте будут введены в эксплуатацию восемь новых отелей, санаториев и пансионатов.

Восемь пансионатов и отелей откроют в Кисловодске до конца года
© РИА Новости

«Это даст Кисловодску около тысячи дополнительных коечных мест. Среди новых объектов 1 санаторий, 2 отеля, 2 пансионата и 3 гостиницы. Открытие всех коллективных средств размещения планируется до конца 2024 года. Один объект в новом для Кисловодска формате апарт-отеля уже открыли в начале года. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан», — сообщил в своем телеграм-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, открытие новых гостиниц и санаториев создает также новые раочие места для местных жителей.

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Евгений Моисеев