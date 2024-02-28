Восемь пансионатов и отелей откроют в Кисловодске до конца года

«Это даст Кисловодску около тысячи дополнительных коечных мест. Среди новых объектов 1 санаторий, 2 отеля, 2 пансионата и 3 гостиницы. Открытие всех коллективных средств размещения планируется до конца 2024 года. Один объект в новом для Кисловодска формате апарт-отеля уже открыли в начале года. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан», — сообщил в своем телеграм-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.