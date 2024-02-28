Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках путешествий выходного дня

Жители Москвы и Подмосковья нередко отправляются в мини-путешествия на выходные. Кратковременная смена обстановки после рабочей недели помогает перезагрузиться и получить новые впечатления. В столичном регионе легко построить интересный двухдневный маршрут, учитывая, что у большинства популярных мест хорошая транспортная доступность. Плюс ко всему существует много фирм, предлагающих организованные экскурсионные поездки. Руководитель туристической компании Adventure Guide Алексей Юдин в беседе с изданием «Вести Подмосковья» поделился своим взглядом на преимущества и недостатки такого вида отдыха.

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«Чем ближе к Москве, тем дешевле обходится путешествие за счет короткого переезда на «Ласточке», электричке или своем автомобиле», - отметил специалист.

Из-за малой продолжительности стоимость жилья тоже будет невысокой. Среди плюсов Юдин обозначил и отсутствие необходимости брать отпуск: можно просто уехать на субботу с воскресеньем или взять дополнительный отгул в пятницу. Подобные поездки получится совершать хоть каждые выходные, если есть возможность и желание. Многие клиенты компании Юдина после таких туров восстанавливаются, как после полноценного отпуска.

В некоторых случаях туристы не хотят ограничиваться Московской областью и соседними регионами. Например, они готовы отправиться на два дня в то место, до которого предстоит добираться на самолете. Тогда о дешевизне подобного отдыха говорить не приходится.

«Одно дело потратить 15 тысяч рублей на авиабилет на Кавказ ради двухдневной поездки и другое - ради двухнедельного отпуска. То есть траты на дорогу у короткого тура могут быть сопоставимы с его ценой, а иногда и превышать ее, если приобрести билеты в последний момент», - объяснил собеседник издания.

Вдобавок путешественник может только войти во вкус и по-настоящему заинтересоваться новым местом, когда уже наступит время возвращаться домой. Некоторые из-за этого расстраиваются, хотя изначально ехали перезагружаться и снимать будничный стресс.