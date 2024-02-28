ММК организует всероссийский форум по промышленному туризму

В Магнитогорске 28 и 29 февраля пройдет форум по промышленному туризму. Организаторами мероприятия стали Магнитогорский металлургический комбинат, Агентство стратегических инициатив и челябинское правительство. Событие приурочили к пятилетнему юбилею развития этого направления на предприятии.

Участвовать в форуме будут около 100 человек из 15 российских регионов, в том числе Красноярского и Пермского краев, Санкт-Петербурга, Саратова, Барнаула, Брянска, Татарстана, Кургана и т.д. В ходе открытия мероприятия пройдет церемония вручения премий ММК друзьям промтуризма. Кроме того, в программу включили практическую сессию «Экскурсия на работу: промтуризм как инструмент профориентации». Участники обсудят кейсы предприятий, которые участвовали в Акселераторе по развитию направления. Также ММК, ЧМК, завод «Красное знамя» и Новосибирский завод светодиодной продукции расскажут о своем опыте работы со школьниками и студентами по профориентации.

Кроме того, для гостей форума проведут ряд экскурсий по производственным площадкам ММК, компании СИТНО, НПО «Андроидная техника» и Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ».

Экскурсии для промышленных туристов на ММК начали проводить с 2018 года. За пять лет специалисты разработали восемь маршрутов для детей и взрослых. Промплощадку за эти годы посетили свыше 44 тысяч человек, из которых более 16,5 тысяч – дети. Для ребят разработаны маршруты «У папы на работе» и «В гости к металлургам». Излюбленными маршрутами взрослых являются «Укрощение огня» и «Стальная эволюция», проходящие по музею ММК, доменному цеху и листопрокатному цеху №11.