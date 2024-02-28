Туристический поток в Томскую область в 2023 году вырос на 15,5%

Количество туристов, посетивших Томскую области в 2023 году, превысило 480 тыс., что на 15,5% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Туристический поток в Томскую область в прошлом году увеличился на 15,5%. По данным Росстата за январь - декабрь 2023 года в нашем регионе побывало более 480 тыс. туристов", - сказано в сообщении.

Основной туристический поток (более 75%) из соседних регионов Сибири, также значительное число туристов прибывают из регионов России, с которыми у Томской области есть прямое транспортное сообщение, - это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Улан-Удэ.

"Томская область привлекает сибирской природой. Туристы у нас стремятся увидеть настоящую Сибирь, тайгу, снег. Все эти ощущения можно испытать как раз на национальном туристическом маршруте России "Томск - сердце Сибири", - приводится в сообщении слова и. о. начальника департамента экономики администрации Томской области Ольги Хрипуновой.

Большая часть туристов приезжает в областной центр: гостей Томска чаще всего интересует деревянное зодчество, экскурсии по Университетскому кварталу, Воскресенской горе, музеям. В Томском районе туристы выбирают для путешествий экологические маршруты "Таловские чаши", "Звездный ключ", объекты сельского туризма - "Земляничная ферма", "Козья ферма", сельский парк "Околица", "Семилуженский казачий острог".