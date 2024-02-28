На приморских базах отдыха не хватает номеров

В гостиницах и на турбазах Приморского края уже отсутствуют свободные гостиничные номера и места для проживания. Отрасль в регионе не рассчитана на такой поток туристов.

«В целом в Приморье имеется дефицит предложения гостиничных мощностей по отношению к спросу. Летом 2023 года доходило до того, что приходилось удлинять длительность промежутка между выселением из номера и заселением новых постояльцев. Персонал не успевал менять простыни», – рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

Номеров не хватает, несмотря на то, что в прошлом году число номеров в круглогодичных гостиницах выросло более чем на тысячу мест. На текущий момент, как сообщает «АиФ-Приморье», выкуплены практически все номера с июля до начала сентября. По словам эксперта, раскупаются даже базы и отели, которые находятся в стадии стройки или ремонта.

В 2024 году в крае планируют запустить базу в бухте Табунная в Безверхово в Хасанском районе, а также расширить проекты в Зарубино в бухте Лукина и в районе Андреевка – Витязь. Кроме того, в конце марта начнут строить модульные гостиницы.

«Туристические объекты превращаются из сезонных в круглогодичные и появляются новые турбазы. Интерес жителей других регионов к Приморью продолжает расти. Особенность туризма на Дальний Восток России в том, что поездка сюда не то же самое, что поездка на дачу в выходные. В Приморский край едут те, кто осознанно заранее спланировал поездку. Это отдельная категория гостей из других регионов страны», – подчеркнул Крепский.