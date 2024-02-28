Уникальная природная территория Забайкалья отмечает десятилетний юбилей
Национальному парку «Чикой» исполняется 10 лет – об этом сообщает Минприроды Забайкальского края.
Парк был создан 28 февраля 2014 года постановлением правительства Российской Федерации № 158. На его территории находятся кедровые леса с элементами горных степей и альпийских лугов. Также там расположены такие уникальные природы памятники, как скальный ансамбль «Ламский городок» и озеро Шебеты.
«Чикой и его притоки – часть бассейна Байкала и играют ключевую роль для таёжных экосистем региона и его особой ценности – кедровников, которые, в свою очередь, создают уникальное биоразнообразие территории. Это кормовая база и основа благополучия популяций изюбря, косуля, кабана и других животных. Национальный парк – дом для краснокнижных манула, беркута, чёрного аиста и орлана-белохвоста, и важно сохранить его первозданную тайгу», - написал в поздравлении по случаю юбилея министра природных ресурсов России Александр Козлов.
Отметим, что в этом году на кордонах парка «Старки» и «Оськино» будут обустроенные места для пребывания туристов. Также коллектив работает над новым проектом – «Кедровый тур».