Как в России хотят развивать винный туризм

Госдума уже в этом году может принять закон о винном туризме. Депутаты хотят закрепить для малого бизнеса возможность комплексного освоения земель для выращивания винограда, производства вина и предоставления услуг винного туризма. Речь идет в том числе о снятии табу на отели на виноградниках. Но не выше двух этажей и при условии, что виноделие останется основным видом бизнеса. Законопроект обещают подготовить ко второму чтению в мае-июне 2024 года.

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Страсти по Челентано

Сам по себе винный туризм в России - явление относительно новое. Чего не скажешь о Европе. В Италии практически четверть доходов от реализации вина осуществляется через "винный" туризм. В Германии оборот от него составляет Ъ5,5 млрд ежегодно, 85% местных винодельческих хозяйств имеют специальные туристические программы. Во Франции существуют винодельни, официальный возраст которых достигает пяти сотен лет. В нашей стране возраст даже самых старых виноделен ведет отсчет лишь со второй половины XIX века.

Классический винный туризм предполагает тур из нескольких дней с ночевками в отелях при винодельнях с посещением виноградников, знакомством с историей и традициями виноградарства. Сейчас полный комплекс услуг могут предложить лишь некоторые российские производства, зачастую наиболее крупные. Большинство же российских виноделен - это малый бизнес, который из-за небольшого объема продукции не представлен в крупных торговых сетях.

Весь винный туризм сосредоточен на юге России - в Крыму и Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье. Отчасти винным туризмом занимается и Дагестан. Однако еще недавно лишь некоторые крупные производители там были открыты для организованных групп.

Самые протяженные винные маршруты проходят вдоль Азово-Черноморского побережья. Сегодня на Кубани действует 27 винных маршрутов, в которые интегрированы десятки виноделен. В Крыму насчитывается 22 таких маршрута. Например, туристов принимают на заводах "Массандры". Знакомят с этапами производства и коллекцией вина, в которой 1 млн бутылок. Экскурсии с дегустацией стоят в среднем 1,3 тыс. рублей на человека. Организуют для желающих и "трудовые" туры, когда можно собрать виноград самим, а потом давить его ногами в чане, как герой Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого".

В Новом Свете туристов водят в голицынские туннели и подвалы, которые посещал Николай II в 1912 году. Цена экскурсии с дегустацией - от 700 до 1,7 тыс. рублей.

Винодельческий комплекс "Фанагория" в Тамани предлагает индивидуальную программу за 10 тыс. рублей с посещением смотровой площадки на виноградниках, производства бочек, винодельни и винного подвала, дегустацией вина и сыра. Еще один пункт туристического маршрута - Абрау-Дюрсо, родина российского шампанского, недалеко от Новороссийска. Здесь ежегодно принимают 200 тыс. гостей, которые посещают тоннели Русского винного дома, музеи и виноградники. Цены на экскурсии - от 1,5 тыс. рублей за человека. А за 2 тыс. можно принять ванну с добавлением шампанского. Окунуться в красное сухое вино можно на Таманском полуострове . Стоит это примерно 1 тыс. рублей.

Экскурсия по винодельням

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказывает, как сейчас выглядит винный тур. По его словам, как правило, туристы живут в своих отелях на каком-нибудь курорте - в Анапе, Геленджике или Ялте, а с утра садятся в автобус и выезжают на ближайшую винодельню, где гуляют по виноградникам, посещают производство. В сезон можно принять участие в сборе урожая и дальнейшей переработке. Последняя часть экскурсии - дегустация, во время которой туристам рассказывают об особенностях того или иного вина. Для винных туров действуют возрастные ограничения. Совсем маленьких детей (верхняя возрастная планка может варьироваться) на производство могут не пустить, а тех, кто постарше, - только в сопровождении родителей. К дегустации дети также не допускается.

Считается, что винные спа обогащают кожу витаминами и улучшают кровообращение. Фото: Владимир Аносов

Примечательно, что подавляющее большинство посетителей винных хозяйств в РФ - женщины. Дело, вероятно, в том, что мужчины в нашей стране предпочитают напитки покрепче.

"В чем сложность? В том, что туристы на винодельни приезжают на короткое время и там, как правило, не ночуют. Виноделен, где есть возможность остаться с ночевкой, буквально две-три, у остальных таких возможностей нет, в том числе в финансовом плане, плюс законодательные ограничения. Сегодня строить отели на землях сельхозназначения нельзя. Законопроект о развитии "винного туризма" должен изменить эту ситуацию", - считает Ромашкин.

О том, что России нужно развивать винный туризм, еще в 2021 году говорил президент РФ Владимир Путин. Он утвердил соответствующие поручения правительству.

Ранее председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин уже рассказывал "Российской газете", что законопроект о развитии винного туризма предполагает возможность возведения небольших сооружений в непосредственной близости к местам произрастания винограда.

"Виноградопригодные земли очень дефицитны. С другой стороны, субъекты МСП, работающие в виноградно-винодельческой сфере, обращаются с просьбой поддержать их и дать возможность такие сооружения возводить", - отмечал он.

В середине февраля правительство поддержало законопроект о винном туризме в первом чтении при условии его доработки: нужно прописать меры, направленные в том числе на защиту виноградников. Должна соблюдаться пропорция 70% на 30%. То есть виноделам разрешат строить отели на виноградниках, однако гостиничные услуги смогут оказывать только те из них, кому большую часть дохода дает сельское хозяйство.

По мнению руководителя проекта WineRetail Александра Ставцева, такое пристальное внимание к виноградопригодным землям оправданно: "Земля под виноградниками дорогая, эти участки зачастую находятся недалеко от моря или в интересных локациях, найдется достаточно желающих застроить все это жильем".

Строящиеся вблизи виноградников гостиницы должны быть не выше двух этажей, а общая площадь застройки не превышать 1,5 га. Плотность насаждений лозы должна составлять не менее 1330 кустов на гектар. Плюс регионы смогут сами устанавливать перечень участков, где строительство и эксплуатация объектов винного туризма не допускается.

Впрочем, Сергей Ромашкин отмечает, что быстрого эффекта от нововведения ждать не стоит, поскольку строительство даже небольшого отеля занимает до двух лет. При этом для большинства туристов, по его мнению, при посещении юга отдых на море - это приоритет, а поездка на винодельню воспринимается скорее как дополнительная опция.

Для развития винного туризма предстоит построить не только отели. В той же Франции, к примеру, недалеко от винодельни обязательно расположен мишленовский ресторан, что делает путешествие еще более привлекательным.