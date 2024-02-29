Российская авиакомпания открыла масштабную распродажу билетов от 99 рублей

Российский авиаперевозчик «Победа» объявил о крупной распродаже билетов, стоимость которых начинается от 99 рублей. Акция будет проводиться 29 февраля и 1 марта, как сообщается в официальном канале «Победы» в Telegram.

По информации, представленной в сообщении, билеты по акции доступны для полетов из загадочных городов, перечисленных в сообщении. Пассажиры имеют возможность выбрать любое направление из общей сети маршрутов авиакомпании. В первый день акции, 29 февраля, будет доступно для приобретения 5000 билетов на период с 1 апреля по 26 октября 2024 года. Второй день, 1 марта, будет открыт для покупки еще билетов.