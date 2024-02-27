Новые маршруты разработают для экскурсий по Нижегородскому кремлю

В Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) состоялась пресс-конференция по деятельности нижегородского филиала Российского военно-исторического общества (РВИО) 27 февраля. На ней подвели итоги работы общества в прошедшем году и наметили планы на следующий. Нижегородское отделение РВИО действует с 31 октября 2018 года в трех городах: Арзамасе, Дзержинске и Нижнем Новгороде. В его задачи входят: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание и помощь участникам СВО. По итогам 2023 года региональное отделение провело более 20 мероприятий. Основной темой предстоящего года станет 80-летие снятия блокады Ленинграда.

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«Мы на регулярной основе проводили встречи со школьниками и студентами на патриотическую тематику, — рассказал председатель регионального отделения РВИО в Нижегородской области, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В прошлом году лекции были посвящены 80-летию Сталинградской битвы, в этом году основная тема – снятие блокады Ленинграда. Общество располагает исторически достоверными материалами, на основе которых строится повествование. Мы стараемся сделать так, чтобы изучение собственной военной истории не было скучным». На сегодняшний день одной из задач общества стала адаптация военнослужащих, возвращающихся с фронта, к повседневной жизни. В прошлом году для участников СВО были проведены экскурсии в рамках культурно-образовательной программы. Они посетили домик Петра I в Нижнем Новгороде и Нижегородским кремль.

«Мы рассказали о домике Петра, пообщались с военнослужащими, – поделился представитель регионального отделения РВИО в Нижегородской области Николай Лешков. — Жители Нижнего Новгорода с уважением смотрели на ребят, которые сегодня выполняют свой воинский долг в горячих точках. В рамках экскурсии по Кремлю мы ассоциировали защитников отечества в средневековье с сегодняшними военными. Интерес ребят был огромный. Они были довольны тем, что их любят и ждут, что они желанны на нашей нижегородской земле».

На 2024 год нижегородским отделением РВИО разработан комплекс мероприятий. Общество примет участие в обновлении парка Победы и разработает новые маршруты в Нижегородском кремле в рамках статуса «Города трудовой доблести и славы».

«Мы планируем внутри Кремля разработать новые маршруты, которые были бы связаны непосредственно с рассказом про историю города трудовой доблести, — отметил Олег Беркович. — Сейчас мы также работаем над концепцией обновления парка победы, и российское военно-историческое общество принимает в этом активное участие. Парк требует более современного подхода к рассказу об истории нашей победы».