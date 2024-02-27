Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

Так, «Интурист» предлагает семидневный тур с размещением в гостевом доме от 17 тысяч рублей на двоих. Однако в эту стоимость не входят расходы на перелет. Похожие условия есть у «Мультитур» с проживанием в отеле «Океан» от 47 тысяч рублей (без питания и перелета). А у Pegas Touristik поездка на семь дней на двоих обойдется в 53 тысячи рублей с вылетом из Москвы.