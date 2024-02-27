Где летом отдохнуть в Дагестане, сколько это стоит
Туроператоры предупреждают о возможном дефиците свободных номеров в прибрежных гостиницах Дагестана к апрелю, указывая на высокий спрос на летний отдых. В период пандемии популярность Дагестана как направления для пляжного отдыха выросла, спрос продолжает увеличиваться ежегодно. Отдых в Дагестане отличается от традиционного предложения курортов с купальным сезоном, ограниченным летними месяцами, пишет Центральная Служба Новостей.
Отсутствие системы раннего бронирования и динамично меняющиеся цены на туры, ожидаемо, приведут к повышению стоимости на 10% к лету. Некоторые туроператоры запускают пляжные туры с гарантированными авиаперевозками, но уже сейчас наблюдается дефицит свободных номеров в популярных отелях, особенно в санатории «Каспий». Туристы предпочитают отдых с завтраком, поскольку большинство отелей не предлагают расширенное питание. Проблему усугубляет ограниченный номерной фонд и отсутствие крупных гостиничных комплексов, создавая ощутимый дефицит мест уже к середине весны.
Туроператоры представили широкий выбор пляжных туров в Дагестан на июнь для двоих, включая проживание на 7 ночей. PEGAS Touristik предлагает тур из Москвы, начиная от 53 тысяч рублей, включая авиабилеты. FUN&SUN имеет предложения начиная от 64,5 тысяч рублей за проживание без питания и перелет, и от 79,2 тысяч рублей за пакет с завтраком.
Coral Travel выделяется предложениями от 58,2 тысячи рублей за полный пансион без включенного перелета, а также вариантами с завтраком и без питания по различным ценам. «Интурист» и «Мультитур» предлагают доступное проживание без питания и перелета, с ценами от 17 тысяч и 29,4 тысячи рублей соответственно. «Дельфин» и АЛЕАН обращают внимание на размещение без питания и авиабилетов, с предложениями от 86 тысяч и от 50 тысяч рублей для более высококлассных отелей, а также более доступные варианты с завтраком от 61 тысячи рублей.