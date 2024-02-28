Россияне смогут принять участие в новой экспедиции Конюхова

У россиян появилась возможность поучаствовать в арктической экспедиции известного путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает портал Yamal1.RU.

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По данным издания, чтобы составить компанию Конюхову, жителям России нужно купить билет на один из трех летних круизов атомного ледокола «50 лет Победы». Во время первого круиза, билетов на который уже нет, путешественники застанут начало путешествия Федора Конюхова, когда он вылетит на мотопараплане с атомохода.

Вторая поездка будет включать в себя посещение Конюхова на его стоянке, а в третью россияне сопроводят возвращающегося из экспедиции путешественника.

«На второй и третий круизы все еще есть свободные каюты. Цены начинаются от 2 507 620 рублей», — рассказали организаторы.