Российская авиакомпания отказалась пускать гражданина Нидерландов на рейс

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По данным источника, россиянка и ее супруг-голландец собирались вылететь из Стамбула в Екатеринбург. По словам туристов, с визами и остальными документами проблем не было, однако перевозчик отказал иностранцу в перелете.

В уведомлении, полученном путешественниками, отмечалось, что «на рейсы из Турции, Казахстана, Киргизии и ОАЭ будут допущены только граждане этих стран и РФ, а также лица, имеющие в них ВНЖ». В результате пассажирам пришлось в срочном порядке приобретать билеты в Россию у другой авиакомпании.

Позже в пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что никаких дополнительных запретов для иностранных граждан компания не вводила. Более того, уточняется, что информация о якобы имеющих место ограничениях была взята со страницы сайта из раздела о Covid-19, которая потеряла свою актуальность.

«По данным внутреннего расследования отказов гражданам Нидерландов в регистрации на рейсы из Стамбула зафиксировано не было, — добавили в перевозчике. — Билеты граждане Нидерландов в авиакомпании не покупали. Никаких ограничений на въезд в Россию гражданам Нидерландов нет».

Ранее пассажира с избыточным весом сняли с рейса из Барнаула в Москву из-за невозможности пристегнуться. Мужчина занял место у аварийного выхода, но не смог пристегнуться из-за полного телосложения. Он отказался сменить место и начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников.