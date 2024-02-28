ЯНАО удивит гостей всемирного фестиваля в Сочи павильоном с чумами

«Ямал — один из пяти регионов, который будет удивлять гостей целым павильоном интересностей. Чумы внутри поставлены, в одном будут проводить крутые мастер-классы, а во втором потчевать гостей. Экраны и аудиосистема готовы — будет красиво и шумно, гостей со всего мира будет озарять северное сияние», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89».