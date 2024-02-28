ЯНАО удивит гостей всемирного фестиваля в Сочи павильоном с чумами
Ямальские чумы появились в Сочи, где идет подготовка ко всемирному фестивалю молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в «Сириусе», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Ямал — один из пяти регионов, который будет удивлять гостей целым павильоном интересностей. Чумы внутри поставлены, в одном будут проводить крутые мастер-классы, а во втором потчевать гостей. Экраны и аудиосистема готовы — будет красиво и шумно, гостей со всего мира будет озарять северное сияние», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89».
В настоящий момент работа над декорациями подходит к финальной стадии. И это далеко не все сюрпризы, которые продемонстрирует Ямал молодежи мира.