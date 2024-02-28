В Петербурге благоустроят три пляжа

В этом году в Петербурге продолжится активная работа по благоустройству прибрежных территорий.

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В перечне проектов - сразу три пляжа Курортного района - "Ласковый", "Дюны" и "Северный". На них планируется максимально сохранить природный ландшафт. При этом там создадут удобную инфраструктуру для отдыха, установят уличную мебель, организуют места для отдыха и тренировок.

Обновление ожидает и другие прилегающие к воде участки. Так, на территории Жемчужного пляжа в створе улицы Адмирала Черокова появятся новые пешеходные маршруты с использованием палубной доски и песчано-гравийного покрытия. Планируется устройство наружного освещения и установка уличной мебели.