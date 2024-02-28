В Петербурге благоустроят три пляжа

В Курортном районе в 2024 году благоустроят три пляжа
В этом году в Петербурге продолжится активная работа по благоустройству прибрежных территорий.
В перечне проектов - сразу три пляжа Курортного района - "Ласковый", "Дюны" и "Северный". На них планируется максимально сохранить природный ландшафт. При этом там создадут удобную инфраструктуру для отдыха, установят уличную мебель, организуют места для отдыха и тренировок.
Обновление ожидает и другие прилегающие к воде участки. Так, на территории Жемчужного пляжа в створе улицы Адмирала Черокова появятся новые пешеходные маршруты с использованием палубной доски и песчано-гравийного покрытия. Планируется устройство наружного освещения и установка уличной мебели.
Также продолжится благоустройство территории, прилегающей к Верхнему Суздальскому озеру. В планах - озеленение, установка скамеек, раздевалок, лежаков, размещение велопарковок.