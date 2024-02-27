Где отдохнуть в Сибири на выходных. Топ-5 интересных локаций

До майских праздников еще далеко, а отправиться за границу финансы не позволяют? Не беда. Душевно отдохнуть и пополнить свой багаж впечатлений можно, не выезжая из Сибири. Стоит лишь присмотреться к направлениям, расположенным вдали от федерального центра, но при этом не менее красивым. О том, куда можно поехать в конце февраля и начале марта, потратив максимум неделю, – в материале «ФедералПресс».

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Отдых на Байкале

Сибирь славится разнообразием локаций – именно это и привлекает жителей европейской части России. Здесь огромное количество баз отдыха и санаториев. Туристов интересует Байкал – отдых там дорог, но незабываем. «ФедералПресс» уже рассказывал, где на озере можно отдохнуть и чем заняться.

«Байкал привлекает в этот период турами на знаменитый лед. Он встает на озере долго и максимальной прочности достигает к февралю. Хорошая погода начала марта привлекает множество туристов, а места в группах разлетаются, словно горячие пирожки», – рассказала директор туристического агентства ООО «Серфари» Анастасия Дядич.

Ничто не мешает отправиться в путешествие по интересным местам на автомобиле или на поезде. «ФедералПресс» подобрал наиболее интересные локации, где можно хорошенько отдохнуть и зарядиться бодростью до самого лета.

Активным рыболовам, которые готовы в любую погоду сидеть с удочкой на берегу или возле ледяной лунки в ожидании клева, предлагаем отправиться на ежегодный зимний фестиваль «ЛедОк на Завьяловских озерах». Здесь можно поймать щуку, окуня, карася или карпа.

Кроме соревнований, для гостей готовят и развлекательную программу: покатушки на кайтах и снегоходах, а местные производители будут потчевать деревенскими продуктами и предлагать сувениры. Ну и, разумеется, в этот день никто не уйдет, не попробовав наваристой ухи.

Когда: 23 марта

Как добраться: место проведения находится в Завьяловском районе Алтайского края на берегу озера Мостовое, около села Харитоново (между базами отдыха «Зималетово» и «Завьяловская СХТ»)

Гейзерное озеро на Алтае

Горный Алтай, конечно, пользуется наибольшей популярностью в майские праздники. Но даже в начале марта можно насладиться умопомрачительной красотой, отдохнуть от шума большого города и побыть наедине с природой и своими мыслями. К тому располагают и высокие горы, и бурные реки, и хвойные леса. Важно помнить, что в начале марта в Горном Алтае довольно прохладно и лежит снег. Температура в начале месяца обычно держится на уровне –15 градусов, а вот к концу марта морозы обычно отступают и становится теплее – столбик термометра поднимается до отметки +5. В любом случае, отправляясь на Алтай, следует взять с собой теплые вещи, шарф и шапку.

За селом Акташ есть невероятной красоты озеро. Вода в нем не замерзает даже зимой. Официальное его название – Серебряное озеро, но в простонародье его называют Гейзерным. Разумеется, никаких гейзеров тут нет, а подпитывают этот водоем ключи, которые на дне перемешивают и поднимают песок и глину, образуя разные узоры.

Как добраться: нужно доехать до базы «Маленький рай», входной билет стоит 100 рублей с человека. Дальше по деревянной дорожке можно выйти к озеру.

Горы в парке «Ергаки»

Увидеть горы можно не только на Алтае, но и в Красноярском крае, где расположен природный парк «Ергаки». Сюда едут, чтобы познакомиться с горной системой Западных Саян, а также совершить путешествие по экотропам.

Лучше всего ехать сюда в разгар лета, но и в начале весны здесь вполне неплохо. Правда, путешествовать лучше на лыжах или снегоступах.

Здесь можно восхититься причудливыми горами, создающими уникальные ландшафты: скалы Парабола, Спящий Саян, пик Звездный, а также пик Зуб Дракона и Висячий камень. Все парковые маршруты промаркированы в зависимости от уровня сложности: легкие обозначены зеленым цветом, средние – синим, а самые трудные – красным.

Восхождение по тропам начинается с регистрации группы в визит-центре, где необходимо пройти инструктаж и получить пропуск. Разместиться можно на базах отдыха, а в теплое время года – в палаточных лагерях.

Как добраться: до парка «Ергаки» можно доехать только по автомобильной трассе Р257 «Енисей» из Абакана или Кызыла. В обоих случаях расстояние составляет около 200 км. Дорога с хорошим асфальтом проходит по живописным местам, а возле парка останавливаются междугородние автобусы, следующие из Абакана в Кызыл.

Дорога Чингисхана в Тыве

Тыва – это земля, наполненная традициями, где можно встретить людей непривычных профессий, например, оленеводов. Самобытность тувинцев насчитывает несколько тысячелетий. Местная культура складывалась под влиянием сложного климата и горного рельефа, а также непростых взаимоотношений с соседями – монголами и китайцами.

Отметим, что в республике нет железных дорог. План по созданию ветки Элегест – Кызыл – Курагино существует с 2002 года, но так и не дошел до реализации. Возможно, это сдерживало экономическое развитие республики, но одновременно позволило сохранить особую первородную культурную идентичность и природную романтику.

В Саянском каньоне, если двигаться по левому берегу Енисея, можно дойти до странного артефакта – монументальной кладки из каменных плит длиной 80 километров. Она проходит вдоль обрывистых изгибов реки и частично теряется под водами Саяно-Шушенского водохранилища. Согласно легенде, здесь когда-то проходили торговые пути, по которым двигалась великая армия во главе с Чингисханом, поэтому местные жители назвали эту дорогу в его честь.

На камнях можно увидеть петроглифы со схематическим изображением сцен охоты на диких животных. Для желающих полностью погрузиться в кочевую культуру тувинцев работает этнокомплекс под открытым небом – «Алдын-Булак». Сверху он напоминает движение планет вокруг Солнца, на вершине – двухметровый Будда.

Помимо юрт, для проживания доступны чумы – жилища обитателей Северной Тувы. Здесь есть также свои врата Шамбалы, к которым ведет лестница, вырубленная в скале.

Как добраться: этнокультурный комплекс «Алдын-Булак» находится в 45 км от Кызыла. До него можно доехать по трассе А-162.

Горнолыжный отпуск в Шерегеше

Расположенный в Кузбассе горнолыжный курорт Шерегеш считается одним из самых популярных экстремальных направлений в Сибири. Туристический сезон открывается здесь в конце октября и длится до середины весны.

Шерегеш готов порадовать райдеров трассами различной сложности и общей протяженностью 35 километров. Самой высокой точкой курорта считается гора Мустаг (1570 м), в переводе с шорского – «ледяная гора», снег на вершине полностью исчезает только к августу.

«В период коронавируса москвичи познакомились с Шерегешем, оценили его преимущества перед ранее привычными им европейскими курортами. Сейчас попасть в Шерегеш сибирякам гораздо сложнее – столичные туроператоры бронируют блоки мест в отеле под пакетные туры в Шерегеш. Поиск свободного номера в феврале – марте становится практически невыполнимой задачей», – отметила Анастасия Дядич.

Большинство трасс находится на горе Зеленой – 1270 метров. Туристы могут отдохнуть как в отелях, многие из которых расположены у подножья горы, так и снять комнату в поселке.