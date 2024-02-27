Уральский краевед признан одним из лучших гидов России 2023 года

Краевед из Каменска-Уральского Владимир Сидоров принял участие в конкурсе Русского географического общества и занял второе место в номинации "Лучший гид. Экотуризм". Чем удивил экспертов слесарь Синарского трубного завода?

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Представители 85 регионов прислали 1100 роликов с рассказами о музейных достопримечательностях или жемчужинах природы. Видеовизитка Сидорова среди них не затерялась - жюри высоко оценило путешествие Владимира на кораблике по реке Чусовой.

Видео подкупает не только диковинными видами и качественной съемкой (спасибо оператору Александру Пахалуеву), но и личностью экскурсовода. Гид живой и непосредственный, ярких красок образу добавляет и его колоритный уральский говорок. Кстати, Сидоров - экскурсовод-любитель, однако профессиональная подготовка у него есть.

- В краеведческом обществе постоянно занимается 20 человек. Однако официально аттестованных экскурсоводов только пять. Владимир - один из них, окончил курсы, получил сертификат. Его в городе хорошо знают, - рассказала "РГ" специалист Центра развития туризма Каменска-Уральского Ирина Васильева.

По словам самого героя, он еще в детстве много путешествовал. Родители часто брали его с сестрой в командировки по России.

- Настоящий интерес к краеведению у меня проснулся в 30 лет, - говорит Владимир. - Понимаю, что знаю далеко не все. Спасибо коллегам-краеведам - подсказали нужные источники.

За шесть лет Владимир разработал 15 маршрутов - полноценных экскурсий. Сообщения о предстоящих встречах он выкладывает в соцсетях - приходит от 40 до 300 человек.

- Больше всего желающих собрала угольная шахта, я даже голос надорвал, - смеется гид. - Но деваться некуда, надо соответствовать. К тому же я зарегистрирован как самозанятый, за некоторые экскурсии беру деньги. Но дети до 18 лет всегда бесплатно.

Самая близкая сердцу историка-любителя тема - развитие промышленности на Урале в 1920-50-х годах: открытие месторождения бокситов, строительство Синарского трубного завода. Говорит, на родном предприятии его поддерживают, тем более он часто публикует интересные факты из истории СинТЗ. А еще Владимир любит водить экскурсии по городу. Так, тур по Разгуляевскому руднику - в самом центре Каменска - он недавно представил на конкурс "PRO туризм".

В семье ко второй работе Владимира относятся с пониманием. Правда, жена и сыновья к походам уже поостыли.

В планах гида-любителя - развитие своих наработок, поиск новых тем для экскурсий.