Жителям какого региона России станут доступны билеты по сниженным ценам

С 1 мая 2024 года для жителей Калининградской области планируют запустить субсидируемые авиарейсы. О том, что билеты по сниженным ценам станут доступны еще в одном регионе России, стало известно порталу kgd.ru.

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В региональном правительстве сообщили, что решение о выделении субсидий из федерального бюджета уже готово. На следующем этапе Росавиация отберет авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в Калининград и из него с фиксированной стоимостью билетов.

«Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнет действовать», — добавили власти.

Уточняется, что скидка будет доступна россиянам, которые зарегистрированы в регионе или учатся в местных вузах на очной форме.

Финансировать из бюджета будут полеты в Москву (в том числе в аэропорт Жуковский), Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Архангельск, Калугу и Мурманск.