Из-за отзыва лицензии у Киви Банка турагенты вынуждены оплачивать туры повторно

«Если турист будет производить доплату второй раз, то она должна быть оформлена от его имени, в дальнейшем от имени туриста можно будет потребовать возмещения убытков с туроператора. Если же турист откажется и заявка будет аннулирована туроператором за неоплату, то точно так же турист сможет обратиться в суд за взысканием убытков с туроператора. В этом случае будет действовать Закон РФ о защите прав потребителей и соответствующие разъяснения данного закона, которые даны Верховным судом», – отметил Игорь Косицын, добавив, что в случае, если же турагент возьмет на себя обязанность по повторной оплате, не желая впутывать в разборки туристов, то впоследствии им придется судиться, вероятнее всего, с банком.