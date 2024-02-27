Из-за отзыва лицензии у Киви Банка турагенты вынуждены оплачивать туры повторно
Отзыв лицензии у Киви Банка и остановка работы принадлежащей ему системы денежных переводов Contact привели к тому, что в подвешенном состоянии оказались платежи за туры. Как выяснила редакция TourDom.ru, из-за этого некоторые турагенты решили повторно оплатить их – для того, чтобы возникшая проблема не коснулась клиентов и их отдых, намеченный на ближайшие даты, все же состоялся.
Так как переговоры с поставщиками услуг пока успеха не принесли, разбирательство, видимо, продолжится в суде.
«Оплатила повторно из своих денежных средств, поскольку наши разборки с туроператором не касаются туристов. Писала обращение в Альфа Банк (через его приложение осуществлялся перевод. – Ред.), они ждут каких-то опций (видимо, ответов и инструкций) по данному вопросу. Как только прояснится, что возврата от туроператора не будет, будем готовить досудебную претензию от туриста», – рассказала TourDom.ru одна из пострадавших турагентов.
Она уточнила, что вылет должен состояться в первых числах марта, а цена тура – около 200 тыс. руб. Еще один представитель розницы рассказал, что в подвешенном состоянии туры на 150 и 450 тыс. руб.:
«Сроки оплаты подвинули на 1 марта, сейчас туроператор пишет, что платежи на проверке».
«Не могу сказать, что обращения по этой проблеме массовые, но они есть – в частности, от турагентов, работающих с туроператорами Coral Travel и Sunmar», – прокомментировал юрист Игорь Косицын.
Он советует турагентам, попавшим в подобную ситуацию, прежде всего, попробовать мирно решить вопрос с банком и туроператором. А если не получается, то все действия производить с согласия туриста.
«Если турист будет производить доплату второй раз, то она должна быть оформлена от его имени, в дальнейшем от имени туриста можно будет потребовать возмещения убытков с туроператора. Если же турист откажется и заявка будет аннулирована туроператором за неоплату, то точно так же турист сможет обратиться в суд за взысканием убытков с туроператора. В этом случае будет действовать Закон РФ о защите прав потребителей и соответствующие разъяснения данного закона, которые даны Верховным судом», – отметил Игорь Косицын, добавив, что в случае, если же турагент возьмет на себя обязанность по повторной оплате, не желая впутывать в разборки туристов, то впоследствии им придется судиться, вероятнее всего, с банком.
По мнению основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, если банк не провел платеж за турпродукт по подтвержденной заявке, то он и несет за это ответственность.
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения платежного поручения банк несет ответственность перед плательщиком (ст. 866 ГК РФ). В случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения имело место в связи с нарушением банком-посредником или банком-получателем средств правил перевода денежных средств или договора между банками, ответственность перед плательщиком может быть возложена судом на банк-посредник или банк-получатель средств, которые в этом случае отвечают перед плательщиком солидарно. Банк плательщика может быть привлечен к солидарной ответственности в указанных случаях, если он осуществил выбор банка-посредника», - пояснил юрист в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что турагент вправе предъявить банку требование о возмещении убытков и уплате процентов за пользование денежными средствами за весь период просрочки платежа.
Ранее мы рассказывали о реакции на проблему туроператоров. Брать на себя издержки, которые возникли вследствие внезапных действий Банка России, отозвавшего лицензию у Киви, готовы не все.