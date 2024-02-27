Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ

"С 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров (что на четыре процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), - говорится в сообщении. - В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 - международных".