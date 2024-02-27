Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ
В сочинском аэропорту начали проводить тренировки по обслуживанию гостей Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус", примыкающей к курорту. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.
"С 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров (что на четыре процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), - говорится в сообщении. - В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 - международных".
Отмечается, что участники ВФМ прилетят из 25 регионов России. Кроме регулярного авиасообщения, заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента и Индии.
Сейчас волонтеры с сотрудниками воздушной гавани отрабатывают порядок встречи пассажиров. Они проходят путь пассажира в зонах прилета и вылета, рассматривают нестандартные ситуации, связанные с неприбытием пассажиров или багажа.
Также проводится осмотр мест размещения автотранспорта, порядок движения пассажиров из аэровокзала и варианты прибытия пассажиров в аэропорт Сочи с учетом прохождения предполетных формальностей. Особое внимание уделяется организации обслуживания маломобильных и почетных гостей.