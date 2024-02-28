В Нижний Новгород большинство туристов приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга

Эту информацию предоставила директор турагентства «Роза Ветров НН» Мария Свиридова. По её словам, средний возраст туристов в Нижнем Новгороде составляет до 35 лет, а большинство из них проживают в Москве, Санкт-Петербурге или Казани.

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Она также отметила, что молодежь привлекает возможность провести время в городе, посещая музеи, концерты и другие культурные мероприятия. Кроме того, в Нижнем Новгороде развивается детский и деловой туризм.

В среднем, туристы проводят в городе два-три дня и тратят на поездку от 15 до 20 тысяч рублей, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от предпочтений каждого человека.