Как нивелировать негативное воздействие турпотока на  заповедные территории

Сезон массового туризма приближается, а это значит, что "на природу" поедут десятки тысяч петербуржцев и гостей города. Определена ли максимальная антропогенная нагрузка на тот или иной объект и как найти разумный баланс между интересами природы и человека? Этот вопрос стал как никогда актуален из-за беспрецедентно возросшего потока внутреннего туризма.

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- Понятно, что чрезмерное количество посетителей может привести к загрязнению, деградации почвы, разрушению биоразнообразия растительного и животного мира. Поэтому ограничение доступа - не прихоть, а необходимость. Применяемые меры различные. Во-первых, это установление квот на число посетителей в определенное время, во-вторых, введение платы за вход и проведение обязательной экологической мини-лекции перед началом посещения. Защита природы от турпотока регламентирована в распоряжении правительства РФ от 20 сентября 2019 года "Об утверждении Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года" (с изменениями на 7 февраля 2022 года), - пояснила Елена Есина, член экспертного совета при комитете по экологии Государственной думы.

В законодательстве есть понятие об "экологической нагрузке на туристскую территорию" - совокупном воздействии всех источников на окружающую среду или ее отдельные составляющие в пределах территории. Грубо говоря, ученые на основе расчетов и природного характера объекта, его возможностях восстановления, определяют, сколько человек могут посещать конкретную территорию, какая деятельность на ней возможна без ущерба для природы (например, можно только гулять по деревянным настилам, или же в определенных местах можно делать привалы, разжигать костры, а где-то - разбивать палатки).

Примером того, как можно принимать огромное количество людей и при этом не только не портить, но и восстанавливать природу, может служить Валаам, являющийся природным парком.

Во-первых, что касается числа туристов. Как пояснил Владимир Рудин, замдиректора паломнической службы монастыря, рекомендованное Карельским научным центром АН РФ количество не должно превышать 90 тысяч за сезон. После пандемии реальное число посещающих превысило отметку в 100 тысяч. Но при этом нужно учесть важное обстоятельство: многие из них выбирают бюджетный формат поездки: однодневное путешествие. Если ехать через Приозерск, на острове паломники и туристы будут находиться всего несколько часов, на территории центральной усадьбы обители, где им предстоит ходить по обычным проселочным дорогам либо по выложенным плиткой дорожкам. Времени гулять по тропам и лесам у них не будет.

Чтобы защитить уникальную флору Валаама, в лесных частях острова проложены специальные дорожки для паломников и туристов. Уязвимые места обязательно покрыты деревянными настилами. Причем настилы постоянно обновляются. Повсеместно оборудованы смотровые площадки - для того чтобы люди, слушая экскурсовода, не вытаптывали цветы и мхи. Также на острове проводится долгосрочная программа по оздоровлению лесных насаждений. Высаживаются молодые деревья - преимущественно сосна, но на болотистых участках превалирует ель. Саженцы доставляются с материка, из питомников Карелии.

На Валааме, кстати, можно поставить и палатки, но только в специально отведенных местах. И за этим следят строго.

Что касается Ленинградской области, то, возможно, вскоре мы столкнемся с ситуацией, когда за ранее бесплатное посещение экотроп нужно будет заплатить деньги.

- Антропогенные нагрузки на некоторые экотропы зашкаливают, число посетителей, например, Линдуловской рощи, в некоторые дни превышает допустимые показатели в два раза и более. Выход один (и он апробирован в некоторых регионах России): вводить небольшую плату. Например, 100 рублей за вход. Причем билетов будет ограниченное количество. Тем самым мы приведем число реальных посетителей в соответствие с рекомендованным. Это первая задача. Вторая - перераспределения потоков. Понимая повышенную востребованность, создаем новые экотропы, красоты которых - ничуть не меньше. Чтобы отдыхающие ехали в другие места. На тропах делаются настилы, смотровые площадки - это значительно уменьшает вероятность того, что люди захотят отклониться от маршрута. Тем самым сохраняем флору и фауну, в том числе краснокнижные виды, - уточнила Наталья Калягина, зампредседателя регионального отделения ВООП.

- Самые уязвимые природные объекты - это не леса, а пещеры. И мы стоим за то, чтобы практически все они оставались в доступе только для специалистов. Это общемировой тренд. Экосистема пещер крайне хрупка, легко навредить в том числе колониям летучих мышей. Поэтому правильнее делать упор на посещение бывших горных выработок, например, той же Рускеалы, - считает Антон Юшко, председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО.

Кстати, именно из-за летучих мышей, на защиту которых встали экологи, поныне не решен вопрос с организацией турмаршрутов в пещеры в Старой Ладоге.

Эксперты полагают, что в сфере экотуризма помощь может оказать искусственный интеллект.