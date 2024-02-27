Дорогу к селу Териберка открыли после перерыва из-за непогоды

Плохая погода в течение 10 дней не давала жителям и гостям Кольского Заполярья доехать до села Териберка. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что в 10:00 из населенного пункта отправится рейсовый автобус в Мурманск.

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«27 февраля с 10:30 планируется открытие проезда по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км к поселку Туманный и автоподъезд к селу Териберка 0 км – 38+260 км», – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали передвигаться со скоростью не более 60 км/ч. В обычном режиме открыт проезд по трассе Заполярный – Сальмиярви с 0 по 17 км. Однако дорога с 17 по 23 км по-прежнему закрыта, добавляет издание «МК в Мурманске».

Напомним, что дорога к селу Териберка остается закрытой уже несколько дней.