В Сочи начали застраивать очередной пляж

У кромки моря в Адлерском районе прямо сейчас строители собирают помещение, которое займет почти вcю береговую линию пляжа «Огонек»: на кафе не похоже, судя по размерам, это будет банкетный зал, отмечают жители в соцсетях.

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«А что, на море пляж должен быть?» – саркастически замечают сочинцы.

Они уже предчувствуют, что доступ к морю опять под угрозой. Или закроют территорию под кафе, или введут плату за доступ к воде, или же проход будет свободный, но из-за огромных размеров строения насладиться морским отдыхом просто не получится.