Авиакомпании просят ФАС усмирить аппетиты аэропортов

Российские авиакомпании просят ФАС разобраться с тарифами на наземное обслуживание в аэропортах страны. Соответствующее письмо направлено в ведомство от имени Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Организация предлагает провести проверку экономической обоснованности цен и как минимум запретить их повышение чаще, чем раз в год. Все это неизменно влияет на стоимость перевозки туристов.

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Сейчас государство регулирует ценообразование только на одну четверть услуг, оказываемых в воздушных гаванях. А на всё остальное расценки «пляшут» от региона к региону, причем значительно. Как утверждают источники, например, в Мурманске заправка питьевой водой в 8 раз дороже, чем в Сургуте. В Перми приемка-выпуск воздушного судна в четыре раза выше, чем в Казани, а подача трапа - втрое. Ну, а в Домодедово наценки на противообледенительную жидкость в 3,5 раза выше, чем в уже названном Большом Савино.

Перевозчики не могут найти каких бы то ни было общих тенденций, которыми можно объяснить ценообразование. Тут, по их мнению, порой нет зависимости от климатических особенностей или уровня социально-экономического развития региона. Отличаются цены и в соседних субъектах. В Минводах тарифы существенно выше, чем в Сочи. В Кемерово доставка бортового питания стоит в два раза больше, чем в соседнем Новокузнецке.

По мнению авиакомпаний, предлагаемые меры помогут сдерживать рост себестоимости перевозок. Но далеко не все туристы уверены, что это регулирование в итоге повлияет и на их карман: