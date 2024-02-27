Где в России находится единственная гостиница, напечатанная на 3D-принтере

Как сообщает myDecor, осенью 2023 года было объявлено о появлении первого в России отеля, напечатанного на 3D-принтере, а теперь первая очередь домов в экопарке «Ясно Поле» уже готова к приему гостей после обстановки мебелью.

© runews24.ru

Инициатива создания необычного отеля при помощи 3D-принтера принадлежит основателю экопарка и проекта WonderDom Дмитрию Черепкову, который задумал этот проект три года назад. Он пригласил известного архитектора Тотана Кузембаева для воплощения идеи. Результатом стали дома, напечатанные из смеси бетона, арболита и других материалов на последних моделях строительных принтеров, обеспечивающих высокую теплоизоляцию, пожароустойчивость и паропроницаемость.

Каждый WonderDom имеет две спальни, просторную гостиную, два санузла, оборудованную кухню и уютную «норку» на втором этаже. В них может разместиться до восьми человек.

Помимо отдыха на свежем воздухе, гостям парка предлагаются экскурсии на строительные площадки, где можно наблюдать за процессом 3D-печати следующих домов.

Планируется, что в будущем на территории экопарка будет построено 30 домов различных форм и размеров, включая рестораны, бассейны, спа-центры и зоны для развлечений. После завершения строительства парк сможет принимать до 400 человек.