В России появились еще три аэропорта-миллионника

Аэропортов-миллионников в России прибыло: теперь их 31. Было - 29. Планка здесь - более 1 млн пассажиров в год. В числе "новичков" по итогам 2023-го ее сумели преодолеть Саратов, Оренбург и Грозный.

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А вот один из "старичков" - аэропорт Архангельска - из списка вылетел. Несколько месяцев он был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, износ которой составлял 90%. Зато теперь новая ВПП позволит аэропорту бесперебойно принимать среднемагистральные самолеты.

Сейчас топ-10 крупнейших аэропортов России выглядит так. Лидирует Шереметьево, где пассажиропоток составил 36,6 млн чел. Затем идут Пулково (Санкт-Петербург) - 20,4, Домодедово - 19,9, Внуково - 14,5, Сочи - 13, Толмачево (Новосибирск) - 9,1, Кольцово (Екатеринбург) - 7,4, Казань - 5,2, Уфа и Минеральные Воды - по 4,8.

Совсем чуть-чуть не дотянули до первой десятки Благовещенск, Елизово (Петропавловск-Камчатский) и Владикавказ, каждый из которых обслужил свыше 900 тыс. пассажиров.

По мнению гендиректора ассоциации "Аэропорт" ГА Виктора Горбачева, развитие инфраструктуры аэропортов принесет пользу не только гражданской авиации, но и экономике в целом. Это позволяет разрабатывать новые месторождения, поддерживать отдаленные районы, привлекать туристов.

Всего до конца нынешнего года должны быть выполнены работы по модернизации 49 аэропортов - от Мурманска до Магадана. Запланированы строительство и реконструкция 32 ВПП и 20 вспомогательных объектов. Эксперты отмечают: доля регулярных пассажирских рейсов между регионами России без посадки в Москве в прошлом году впервые достигла половины от общего количества внутренних авиатрасс.

Кстати, еще несколько лет назад звучали прогнозы: после пандемии в России быстрее будет восстанавливаться именно внутренний рынок. Цель Евросоюза - к 2030 году обеспечить время в пути "от двери до двери" не более четырех часов - для нас пока недостижима: у нас и расстояния больше, и плотность населения на порядок ниже, хуже условия для развития наземного скоростного транспорта.

- И все-таки нужно установить четкие рамки - например, обеспечить время в пути между центрами регионов России не более 24 часов, в пределах любого субъекта Федерации - не более 12 часов, а между любыми произвольными малыми населенными пунктами на разных концах страны - не более 36 часов, - говорил "РГ" гендиректор НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" доктор технических наук Андрей Дутов. - Важно, чтобы государство гарантировало гражданам выполнение этих стандартов и было готово доплачивать перевозчикам именно за это.

На глаза как-то попало расписание движения самолетов из воронежского аэропорта 40-летней давности. График вылетов действовал с 1 июня 1975 года. Трудно поверить, какие огромные возможности имел тогда самый рядовой аэропорт страны, который до распада СССР обслуживал свыше 1 млн пассажиров в год. Самолеты из Воронежа летали почти в 100 городов! В Москву ежедневно - 23 рейса! В Киев - 10, в Ростов - 7, в Сочи - 6, в Харьков - 3, в Симферополь - 2. Десятки рейсов выполнялись по местным воздушным линиям: в Эртиль - 6, в Калач - 5, в Синие Липяги, Репьевку и Старую Ольшанку - по 2. И тоже каждый день.

На начало 1990-х годов в наше стране действовало 1450 аэродромов. Осталось 233. Как в одном штате США - на Аляске. Сокрушительный удар по добротному советскому наследию нанесла в свое время наивная вера в то, что в рыночных условиях можно все заботы государства об аэропортовой сети переложить на сам рынок. Мол, он сам решит, жить тому или иному аэродрому/аэропорту или нет. Образно говоря, копеечный подход стал главным в судьбе аэродромов и аэропортов, которым "не повезло".

Безусловно, сейчас ситуация заметно изменилась. Пришло понимание, что именно развитие внутренних воздушных направлений дает импульс социально-экономическому преобразованию территорий и положительно влияет на создание новых рабочих мест. Это становится возможным благодаря повышению транспортной доступности регионов, их связанности, развитию внутреннего туризма, росту комфорта и безопасности пассажиров. Важно, что происходит оптимизация воздушного пространства: полеты между регионами осуществляются напрямую, без транзита в Москве.

Сегодня основной упор делается на реконструкцию действующих аэропортов. Строительство новых крупных пока не ведется, зато модернизация охватывает и аэродромы, и здания аэровокзалов. Но в основном речь, конечно, идет о реконструкции ВПП. Обычно это делается либо чтобы принимать новые типы воздушных судов (полосу делают шире и длиннее), либо для замены покрытия. В частности, в ноябре 2023 года завершилась реконструкция полосы длиной более 3 км в аэропорту Магнитогорска, где впервые был применен специальный состав российского производства, увеличивающий срок эксплуатации аэродромных покрытий до 25 лет.

Самое масштабное развитие аэропортовой инфраструктуры идет на Дальнем Востоке - в Якутии, Магаданской области, на Камчатке и Чукотке. Там, куда только самолетом можно долететь. В минтрансе отмечают: если турпоток на Дальний Восток увеличится, действующие аэропорты смогут принять достаточное количество пассажиров. Однако нужна реконструкция аэровокзалов. К примеру, в Анадыре отличная ВПП, а вот здание аэропорта устарело, нужно строить новое. Новый аэровокзал нужен и в Петропавловске-Камчатском. На Сахалине есть пять-шесть аэродромов местных воздушных линий, которые также нужно развивать.

Между тем

Только самолетом можно долететь

Примером проблем с оснащением малых аэропортов стала недавняя ситуация с Ан-24 "Полярных авиалиний", который летел из Якутска в Зырянку и совершил посадку на лед реки Колымы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вот как прокомментировал это ЧП экс-замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов:

"В поселке Зырянка я бывал не раз: там аэродром прямо на берегу Колымы. И грунтовая ВПП идет параллельно. Кстати, раньше климат был суровее, и особых проблем не было. А сейчас каждую весну полосу заливает, и аэропорт закрывается. Здание аэровокзала сегодня больше напоминает сарай. За последние 30 лет многие такие аэродромы исчезли. Но в той же Зырянке авиация - единственный путь сообщения местного населения с Большой землей. И 3 тыс. её жителей имеют конституционное право на свободное передвижение!"