В Красноярском крае больше пяти тысяч школьников получат туристические сертификаты

«Каждое путешествие для школьников наполнено интересной и познавательной программой. Дети в разных интерактивных форматах будут знакомиться с достопримечательностями, историей и культурой нашего края, исследовать новые места, обретать новых друзей и испытывать чувство гордости за свою Родину. Уверен, реализация программы способствует формированию целеустремленного и эрудированного молодого поколения», – прокомментировал глава регионального агентства по туризму Тарас Яскевич.