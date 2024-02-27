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В Красноярском крае больше 5 тысяч школьников получат туристические сертификаты

В наступившем году свыше 5,6 тысячи школьников получат возможность отправиться в путешествие по Красноярскому краю. Соответствующие сертификаты на 10 тысяч рублей рассчитаны на учащихся 5–9 классов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Красноярском крае больше пяти тысяч школьников получат туристические сертификаты
© РИА Новости

«Каждое путешествие для школьников наполнено интересной и познавательной программой. Дети в разных интерактивных форматах будут знакомиться с достопримечательностями, историей и культурой нашего края, исследовать новые места, обретать новых друзей и испытывать чувство гордости за свою Родину. Уверен, реализация программы способствует формированию целеустремленного и эрудированного молодого поколения», – прокомментировал глава регионального агентства по туризму Тарас Яскевич.

Предусмотрено 36 разновидностей туристических продуктов. В основном они могут быть полностью покрыты сертификатом, но в некоторых случаях потребуют доплаты от 1 до 5 тысяч рублей.

Традиционные направления для школьников
  • Минусинск
  • Енисейск
  • Лесосибирск
  • Дивногорск
  • Сосновоборск
  • Красноярск
  • Шарыпово
  • Манский район
  • Емельяновский район
  • Ермаковский район
  • Березовский район
  • поселок Шушенское
  • природный парк Ергаки.
Новые направления для школьников
  • Ачинск
  • Железногорск
  • поселок Кожаны
  • село Сухобузимское.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Красноярского края.

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