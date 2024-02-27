В Красноярском крае больше пяти тысяч школьников получат туристические сертификаты

В Красноярском крае больше 5 тысяч школьников получат туристические сертификаты
В наступившем году свыше 5,6 тысячи школьников получат возможность отправиться в путешествие по Красноярскому краю. Соответствующие сертификаты на 10 тысяч рублей рассчитаны на учащихся 5–9 классов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Каждое путешествие для школьников наполнено интересной и познавательной программой. Дети в разных интерактивных форматах будут знакомиться с достопримечательностями, историей и культурой нашего края, исследовать новые места, обретать новых друзей и испытывать чувство гордости за свою Родину. Уверен, реализация программы способствует формированию целеустремленного и эрудированного молодого поколения», – прокомментировал глава регионального агентства по туризму Тарас Яскевич.
Предусмотрено 36 разновидностей туристических продуктов. В основном они могут быть полностью покрыты сертификатом, но в некоторых случаях потребуют доплаты от 1 до 5 тысяч рублей.
- Минусинск
- Енисейск
- Лесосибирск
- Дивногорск
- Сосновоборск
- Красноярск
- Шарыпово
- Манский район
- Емельяновский район
- Ермаковский район
- Березовский район
- поселок Шушенское
- природный парк Ергаки.
- Ачинск
- Железногорск
- поселок Кожаны
- село Сухобузимское.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Красноярского края.