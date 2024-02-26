Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Анапе в летнем сезоне

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха в Анапе в летом 2024 года. Об этом сообщается на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным специалистов туротрасли, недельный тур в Анапу во второй половине июня с размещением в отеле категории «три звезды», работающем по системе «все включено», обойдется россиянам примерно в 60 тысяч рублей. В эту стоимость не включены расходы на дорогу.

Путевка на шесть ночей в четырехзвездочную гостиницу будет стоить уже от 65 до 85 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочную — от 140 тысяч рублей за двух отдыхающих.