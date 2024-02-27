Законопроект о туризме в дружественные страны направлен на доработку

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры рекомендовал доработать законопроект, предусматривающий снижение суммы финансового обеспечения и минимального взноса в резервный фонд для туроператоров, реализующих путевки в дружественные страны. Об этом говорится в заключении профильного комитета, опубликованном в электронной базе палаты.

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Документ был внесен в Госдуму 5 декабря 2023 года. Он был подготовлен зампредседателя Комитета палаты по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко, членом Комитета по строительству и ЖКХ Еленой Бондаренко, первым замглавы Комитета по обороне Андреем Красовым и другими депутатами.

По закону все туроператоры должны иметь страховку или банковскую гарантию, чтобы в случае банкротства путешественникам могли вернуть деньги за туры. Реализующие туры по России должны платить меньше, нежели компании, продающие путевки за рубеж. Внутренним туроператорам следует застраховаться на 500 тысяч рублей, а внешним — на 10-50 миллионов рублей в зависимости от числа туристов.

Выходит, что туроператоры, работающие со странами СНГ, должны платить те же суммы, что и их коллеги, продающие туры в страны дальнего зарубежья, хотя рисков в первом случае гораздо меньше, поясняла «Парламентской газете» Костенко. В связи с этим она предложила предусмотреть льготы для туроператоров, реализующие путевки в дружественные страны. Предполагается, что сумма финансового обеспечения для них составит 500 тысяч рублей, как и для тех, кто возит туристов по РФ, а минимальный взнос в резервный фонд для помощи оказавшимся в экстренной ситуации туристам составит для таких туроператоров 50 тысяч рублей в год.

Рассмотрев законопроект, профильный комитет Госдумы направил его на доработку.

В заключении комитета, подписанном его председателем Сангаджи Тарбаевым, отмечается, что предлагаемая модель правового регулирования без достаточных оснований предлагает освободить часть участников рынка выездного туризма от исполнения требований, установленных законодательством.

Кроме того, законопроектом устанавливается обязательное требование о членстве в объединении туроператоров в сфере выездного туризма и создании резервных фондов в отношении туроператоров в сфере внутреннего туризма, формирующих турпродукт из услуг, оказываемых в дружественных странах.

Вместе с тем авторами законопроекта не учитываются положения законодательства, согласно которым основным требованием к членству в объединении туроператоров в сфере выездного туризма является уплата взносов в резервный фонд, а основанием для прекращения членства — неуплата взносов в фонд персональной ответственности туроператора (ФПО) в сфере выездного туризма.

Положения законопроекта об обязательном членстве в объединении туроператоров и ежегодном взносе в резервный фонд нуждаются в корректировке, поскольку к туроператорам в сфере внутреннего туризма неприменимы требования по обязательному формированию ФПО и резервных фондов, отмечается в заключении.

Кроме того, в законопроекте отсутствует правовая определенность, в отношении каких именно стран будут применяться положения законопроекта.

«Как следует из текста, «перечень стран» будет установлен Правительством РФ, при этом в пояснительной записке используются различные формулировки: «страны СНГ», «иностранные дружественные зарубежные государства, граничащие с Российской Федерацией», «иностранные дружественные зарубежные государства. Важно учитывать, что на законодательном уровне отсутствует перечень государств, которые относятся к «дружественным странам», — указывает профильный комитет.

В заключении поясняется, что данная формулировка в основном используется в отношении стран, поддерживающих и развивающих отношения с Россией в рамках различных международных объединений (БРИКС, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН).

"При этом стоит обратить внимание на то, что перечень дружественных стран может изменяться в зависимости от геополитической обстановки", — говорится в нем.