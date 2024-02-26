Названы семь самых крутых аттракционов Сочи-Парка

«Сочи-Парк» — это один из наибольших парков аттракционов не только на юге России, но и по стране в целом. Выделим сегодня 7 самых главных, популярных и примечательных его аттракционов, на которых обязательно стоит прокатиться.

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№1. Квантовый скачок

Как сообщали на туристическом портале «Тур-Рай», этот аттракцион наглядно опровергает земное притяжение. Он открылся для посетителей в 2014 году на олимпийской «Имеретинке», практически сразу же стал невероятно популярным. Многие другие развлекательные устройства, располагающиеся поблизости, уходят на второй план по получаемым ощущениям, непередаваемым эмоциям.

Конструктивно сочинский Квантовый скачок выполнен по принципу бумеранга в перевернутом виде. Общая протяженность трассы составляет 360 м, что касается преобладающей наиболее высокой точки, она достигает 60 м. В один заезд может отправиться сразу 32 смелых человека, для чего предусмотрены безопасные вагонетки. Они проходят экстремальную петлю в двух направлениях при скорости в пределах 100 км/ч.

№2. Жар-птица

Аттракцион по праву признан самым высоким среди многочисленных объектов в Сочи-парке. В пешей доступности можно увидеть и посетить Летний дельфинарий, испытать свою смелость на Змее-Горыныче, предусмотрены и рестораны для неспешного отдыха.

Жар-птица впервые была запущена в 2016 году, удивительно, что она разукрашена в точном повторении цветового бренда одежды, в которой представляли Россию ее лучшие спортсмены. Конструктивно аттракцион является агрегатом свободного падения в 65 м по высоте.

Кстати, подобного экстрим-варианта качелей нет нигде больше в России. Это металлический усиленный стержень, перемещающий кольцеобразную платформу. По ее окружности созданы сидения для посетителей.

№3. Змей-Горыныч

Аппарат гигантских размеров появился в Сочи-парке в 2016 году, собственно, как и многие его «соседи». По сути, железнодорожный рептилоид механического исполнения является повтором американских горок с невероятными и крутыми виражами.

Здесь проложен современный рельсовый путь протяженностью около 1 км (1056 м). На своем пути она многократно поднимается вверх и очень резко спускается вниз, приводя смелых и отважных посетителей в восторг, сменяющийся ужасом и самыми противоречивыми впечатлениями.

Выполняет дорога и витки вокруг своей оси, а на отдельных участках ее пути скорость развивается больше 100 км/ч! Здесь должен побывать каждый человек, желающий «пощекотать» нервы, испытать себя на смелость.

№4. Морская царевна

Аттракцион предлагает испытать свои силы в преодолении трех крутых и опасных спусков, наивысшая точка при этом составляет 12 м. Создаваемая волна отличается огромным разлетом, в целом стену водяного формата можно смело назвать востребованной новинкой среди экстремальных семейных развлечений. Гости Сочи парка редко проходят мимо Морской царевны!

Многокомпонентная конструкция выстраивалась опытными специалистами, в безопасности ее посещения не стоит сомневаться. В целом новая и популярная локация встречает всех желающих посетителей, чей рост достигает 105 см (условие – сопровождение взрослого человека). Настоящий экстрим и адреналин гарантирован всем!

№5. Самоцветы

«Сочи-Парк» – новая современная локация, предлагающая всем желающим массу увлекательных развлечений. Здесь организованы и запущены в работу аттракционы, уверенно конкурирующие с аналогами, представленными в Диснейленде.

Среди множества оригинальных и интересных предложений особое место занимают «Самоцветы». Карусель выполнена в виде качелей цепочного типа, который раскручиваются и дальше вращаются на высокой скорости. Обеспечивается световое яркое сопровождение, откуда и походит название.

Парковая развлекательная зона принимает гостей практически всех возрастов. Отдельные зоны предусмотрены специально для детей, другие рассчитаны на посещение взрослыми отдыхающими.

№6. Волшебный полет

На сочинском побережье это единственная в своем роде аэротруба, является настоящей гордостью Олимпийского парка. Из нее открываются головокружительные виды на горы с морем. Аттракцион рассчитан на посещение смелыми и отважными личностями в возрастном диапазоне от 4 лет, вес при этом не должен превышать 130 кг. Туристы разных регионов страны массово устремляются к аэродинамической трубе.

Зона остается предельно безопасной, обеспечивается сопровождение опытного инструктора. Присутствующий механик отвечает за подачу правильной порции воздуха из расчета по весу человека, подготовке к экстремальному полету. Общая высота трубы составляет 6 м при ширине в 3 м. Здесь невозможно застрять, полученные же впечатления запомнятся надолго!

№7. Вечный двигатель

Сочи – яркий туристический край, но сегодня он еще привлекает внимание и невероятными аттракционами! Вечный двигатель в виде своеобразного экстремального маятника вращается полноценно на 360 градусов. Аттракцион впечатляет своей масштабностью, что и не удивительно, ведь он поднимается на уровень 9-этажной высотки.