Ставрополье готово всесезонно встречать путешественников и исследователей

Любители экскурсионных программ едут в Ставропольский край по местам, связанным с Лермонтовым. В Ставрополе поэт создал "Бородино", с Кисловодском связана проникновенная история Веры и Печорина из "Княжны Мери", в Пятигорске драматург стрелялся на дуэли. В программе литературных экскурсий - творчество и других гениев. На Кислых Водах Пушкин написал эпилог к поэме "Руслан и Людмила", а Лев Толстой - повесть "Детство". А еще гости края посещают литературно-музыкальный музей "Дача Шаляпина". В Кисловодске певец давал свой последний концерт в 1917 году. Публика не поместилась в зал филармонии, и мэтру пришлось петь на привокзальной площади. Да и любимые многими киногерои ассоциируются со Ставропольем. Увидеть край можно в фильмах "Любовь и голуби", "12 стульев", "Мужики". Легендарный советский разведчик, уроженец этого края Александр Козлов стал прототипом главного героя двухсерийной ленты "Путь в "Сатурн" и "Конец "Сатурна". Но самое главное, что Ставропольский край готов всесезонно встречать путешественников, скалолазов, исследователей и всех желающих мучиться нарзаном. О неизвестных местах Ставрополья - в материале "Газеты.Ru".

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Маныч-Гудило — государственный природный заказник

Уникальное соленое озеро Маныч-Гудило, раскинувшееся на территориях Ставрополья, Калмыкии и Ростовской области — это остаток древнего океана Тетис, соединявшего Азовское, Черное и Каспийское моря. Первое слово из названия озера — «Маныч» — тюркского происхождения, означает «соленый», «горький». И когда-то местные жители добывали там соль. А прозвище «Гудило» получил Маныч не случайно. Издревле гул, исходивший от озера, пугал людей, которые считали, что в нем живут шумные духи и именно они и гудят, когда гневаются. Наука этих «духов» быстро разоблачила, доказав, что «гудит» сильный ветер, проносящийся над водой и создающий эффект завывания. Но жутковатая легенда не перестает будоражить воображение путешественников.

Озеро — настоящий рай орнитологов, рыбаков и охотников, а с недавнего времени еще и любителей экстрима. На островах Маныча гнездятся редчайшие виды птиц, занесенные в Красную книгу России. Кстати, наблюдать за птицами, а их здесь около 300 видов, интересно не только орнитологам, здесь очень популярно необычное туристическое направление — фототуризм. Долгие часы схрона или засидки, как называют такую «охоту» фотографы позволяют получить уникальные снимки ничего не подозревающих пернатых «моделей».

Нет на озере отбоя и от рыбаков, как зимой, так и летом. Щука, окунь, судак, сом, тарань – это не полный список рыбы, которую можно выловить. На Маныче рыба отлично ловится и с лодки, и с берега. Многие приезжают на водоем не на один день, запасаются провизией, дровами, палатками. Нормы для вылова рыбы установлены правилами рыболовства, как и везде.

Не проходят мимо Маныча и охотники. Кабаны, фазаны, зайцы-русаки — основная добыча любителей пострелять. Как и в случае с рыбалкой, необходимо помнить, нормы установлены и количество дичи отслеживается, а правила охоты строгие.

С недавнего времени территория озера привлекает и любителей экстрима. На Маныче нашли свое прибежище любители кайтсерфинга. Глубина озера небольшая, ветра — хоть отбавляй, вот и едут сюда за этим нелегким развлечением туристы. Парусность, как говорят экстремалы — высший класс!

Необычайно красива территория озера и в период цветения тюльпанов. И не даром. Говорят, что начало тюльпанному хозяйству Нидерландов положили луковицы, которые завезли из степей Ставрополья. Всемирно известные «голландские тюльпаны», поражающие весь мир своей красотой – родом с островов озера Маныч.

Кисловодский парк — национальное достояние страны

Уже более 200 лет отдыхающие непременно стремятся пройтись по тенистым аллеям Кисловодска, насладиться шумом горных рек и отдохнуть в прохладных гротах.

Привлекает посетителей города-курорта и одно из рукотворных чудес Ставрополья — Кисловодский парк. Обойти его за день — непростая задача даже для молодых людей, ведь это самая крупная в Европе городская рукотворная зона отдыха — почти тысяча гектаров. Дендрологи, садоводы, скульпторы, архитекторы, инженеры и строители создавали на склонах Джинальского хребта жемчужину Кавказа.

Сейчас, глядя на это лесное великолепие, сложно представить, что все сделано руками человека. Когда-то здесь не было ни единого деревца. Саженцы деревьев, семена цветов, даже землю сюда завозили. Нижний парк расположен в долине реки Ольховки. В старину на абазинском река называлась Азада, что означает «безмозглая» из-за характера — как и у всякой горной речки — непредсказуемого.

Ольховка тиха и маловодна, а во время дождей коварна и своенравна: мгновенно превращается в грозный бушующий поток. В прошлом веке вода снесла все сооружения у колодца Нарзана. Сейчас берега укреплены. И вдоль русла протянулась набережная с тенистыми аллеями. А высадка первой и считается датой рождения парка. Вдоль тропы, проложенной отдыхающими еще в 1803 году, спустя 20 лет были посажены первые липы и акации. Чтобы на скалах саженцы укоренились, потребовался дополнительный слой грунта. Землю стали завозить. А уже в 1827 году начинается целенаправленное планирование парка. Собственного питомника не было поблизости и в парк стали привозить саженцы из разных уголков мира. Появились китайские деревья, слива туя, ягодный тис, восточная и европейская ель, бук, ольха, лиственница, береза.

Сегодня на территории парка растет 250 видов деревьев и 900 кустарников и травянистых насаждений. Для закладки клумб, которые стали отдельным украшением парка, выписываются семена цветов. Самая известная — Цветочный календарь. Вести календарь стали с 1924 года и на протяжении уже ста лет здесь каждое утро меняется цветочная дата, а часовой механизм показывает абсолютно точное время в любое время года.

А еще в современном парке есть уникальный цветочный уголок — Долина роз. Эта красота занимает два гектара. Более тридцати сортов высажены в строгом шахматном порядке. А чтобы отдыхающим удобно было насладиться этой благоухающей красотой, между клумбами проложены многочисленные дорожки. Первые саженцы завозили сюда из Никитского и Тифлиского ботанических садов.

Именно в парке Кисловодска впервые в России в 1901 году применили особенный метод лечения — терренкур. Дословно терренкур переводится с немецкого как лечение местностью, то есть это метод тренирующей медицины. Повышающий выносливость, улучшающий работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системы, улучшающий обмен веществ, укрепляющий опорно-двигательный аппарат.

Первая тропинка здоровья была проложена отдыхающими еще в начале 18 века, интуитивно. В настоящее время в Кисловодске разработано шесть маршрутов: 3 основных и 3 вспомогательных. Маршруты делятся по уровню сложности, по уровню расположения над высотой уровня моря м углу подъема. Узнать дорожку здоровья легко — это тропинка из красного насыпного камня и песка. Через каждые сто метров станции с табличкой, на которой указан номер маршрута, расстояние от Нарзанной галереи, угол подъема, высота над уровнем моря. Лечение прогулкой назначает врач.

Первый маршрут — это самый легкий маршрут. Он занимает 1700 метров начинается от Нарзанной галереи до Стеклянной струи вдоль набережной реки Ольховки. Назначается всем отдыхающим в первые 2-3 дня пока происходит адаптация организма. Если у пациента был инфаркт, инсульт или человек страдает гипертонией, астмой, то курортник продолжает восстанавливать здоровье, прогуливаясь по данному маршруту на высоте 800 метров над уровнем моря.

Второй маршрут более тяжелый. Он считается щадяще-тренирующим. Начинается от Нарзанной галереи протяженностью 5800 метров идет до Площадки роз затем до Красного Солнышка. И этот маршрут назначается людям в начальной стадии заболевания гипертоническая болезнь 1-2 стадии, ишемическая болезнь без частых приступов. Назначение лечится прогулкой по этому маршруту получат и те, у кого диабет.

Третий маршрут самый тяжелый. Он протекает в большей части в горной местности с углом подъема до 13 градусов с протяженностью 5700 метров. Необходимо помнить, что любое лечение терренкуром назначает врач. А прогулки по парку — это еще и эстетическое наслаждение. И все потому, что его созданию уделялось пристальное внимание. Каждый уголок проектировался с учетом природных и климатических условий и моды времени и, конечно, с любовью.

Благородный олень — диковинка Ставрополья

Всего три года понадобилось небольшому селу на Ставрополье, чтобы стать любимым местом отдыха туристов из разных уголков России. В селе Крымгиреевском Андроповского округа Ставрополья, на заповедных землях у подножия горы Брык, появились необычные для степного края жители — маралы. Это уникальный агротуристический проект, предложенный посетителям Ставрополья, который сочетает в себе сразу три направления: эко-, гостевой и медицинский туризм. Итак, на оленьей ферме проживает больше пятисот парнокопытных и других экзотических питомцев. Экскурсоводы не только расскажут об особенностях видов проживающих здесь питомцев, но и о любимых привычках конкретного животного. Особенность этого зоопарка в том, что он контактный. Посетители могут подружиться с любым животным, ведь только на Крымгереевской оленьей ферме туристам предлагают увидеть быт животных, находясь не за заграждением, а рядом с ними. Маралы позволяют себя угощать лакомством, охотно позируют для фото и разрешают себя гладить.

На территории фермы можно погрузиться в мир «Властелина колец». Для гостей здесь построена целая деревня хоббитов. Все в стиле знаменитого романа, а это не только внешний вид, но и внутреннее убранство. Есть небольшое, но приятное отличие, этого не было в фильме и книге, зато есть на ферме: вышел из норы хоббита — покормил и погладил оленей.

Есть на территории домики лесника, одноэтажные и двухэтажные А-фреймы с панорамным остеклением. Где вид с одной стороны на вольеры, а с другой на лес. Есть и современный отель, и фермерская усадьба.

Укрепить иммунитет можно не только с помощью прогулок на свежем воздухе и общения с животными. Туристам предлагают пешие и велосипедные прогулки, а еще здесь есть возможность принять пантовые ванны в спа-центре. В основе оздоровительных процедур — пантолечение, доступное теперь путешественникам не только на Алтае, но и на Ставрополье. Это уникальный метод терапии, основанный на приеме ванн, наполненных целебным раствором вытяжки из рогов оленей–маралов. Рога оленям срезает ветеринар. Процедура для животных безопасная и неболезненная. Вытяжки из рогов оленей производятся прямо на ферме. Ванны на основе этих вытяжек, по словам авторов проекта, способны вылечить от многих недугов. Есть инновационная технология приготовления пантового экстракта.

Похожих ферм на Ставрополье и в соседних регионах нет. Это наглядный пример сочетания нескольких видов туризма. Когда вместе с эмоциями от путешествия и общения с животными гости получают качественный комфортный отдых, еще и уникальную пантотерапию.

Тамбукан — Мертвое море Ставрополья

Загадочное, необычное и целебное озеро Тамбукан расположено на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. И названо оно в честь князя Тамбиева, известного кабардинского военачальника, который в 1702 году погиб в окрестностях Подкумка и похоронен в этих местах.

Первые сведения, в которых упоминается водоем, датируются 1773 годом. Но озеру на самом деле порядка тысячи лет. А понять это просто. Как говорят ученые, залежи грязи формируются так же, как и нефтяные месторождения: им нужна органика. Останки растений и животных накапливают слой сульфидной иловой грязи 700 лет и это предположительный возраст озера.

В ученом сообществе существует несколько версий возникновения озера. Они никак не могут определиться, какая же из них верная. Одни считают, что Тамбукан возник за счет подземных вод. Другие утверждают, что на этом месте раньше было старое русло реки Этоки, с которой водоем связан и по сей день. Есть еще и легенда, невероятно красивая и загадочная.

Говорят, это след великана, наполненный слезами принцессы, потерявшей возлюбленного, смешанными с пеплом.

Озеро поражает своей необычностью с первого взгляда. Его поверхность даже в безветренную погоду кажется черной – так хорошо виден сквозь толщу воды лежащий на дне слой целебной грязи. Грязь озера обладает уникальными лечебными свойствами. По оценке специалистов, целительные свойства озера Тамбукан превосходят грязи знаменитого Мертвого моря в Израиле.

Озеро бессточное, как говорят ученые, это большая котловина, которая получает влагу от дождей и таяния снегов. А все, организмы, которые когда-то жили в нем, остались на дне, образуя тем самым целебную грязь, которая пользуется спросом у туристов в лечебницах Кавминвод.

Грязь в озере многослойная. В состав такого «пирога» входит и витамин В, и Бета-каротин, витамин Е и железо. А соленая вода, с минерализацией 30 граммов на литр, прекрасно сохраняет и консервирует лечебные свойства грязи. Бывали времена, когда Тамбукан пересыхал, содержание соли в водах доходило до 360 граммов на литр. Местные промышляли добычей соляных кристаллов и случалось, проваливались ногами в грязь, а через время обнаруживали, что не болят суставы, проходят болезни кожи. Так, благодаря соляным старателям были открыты лечебные свойства грязи Тамбукана.

Грязевые ванны принимают на Кавказских Минеральных водах с 1886 года, грязью мажутся, грязью обертываются, грязь накладывают на ушибы. Сульфидная грязь с целебного озера помогает курортникам и местным жителям лечить суставы, позвоночник и почти все органы. А все дело в противовоспалительных, антимикробных, регенерирующих, рассасывающих и других ее свойствах. Используют грязь Тамбукана и в косметологии, говорят, что благодаря такой продукции можно найти молодость и забыть о недостатках кожи.

Косметическая продукция вполне конкурентоспособна, ведь Тамбуканская грязь по своим свойствам не уступает грязям Мертвого моря.

А вот купаться в озере запрещено — первая зона природоохраны. За заплыв в соленой воде можно заработать административное наказание.

Горы Ставрополья — весь мир на ладони

Большую часть Ставрополья занимает пестрое «степное море», но, если смотреть на ландшафт края сверху, покажется, что перед тобой ступени огромной лестницы — так причудливо расположились невысокие и в большинстве доступные вершины региона. Они, словно специально созданные для туризма, овеяны мифами и легендами.

Самая высокая гора Ставропольской возвышенности — Стрижамент, место паломничества туристов, для которых созданы две экотропы, это одна из «обжитых» путешественниками гор.

От Стрижамента отходит гора Недреманная. С нее хорошо видны расположенные южнее горы Пятигорья: Бештау, Машук, Железная, отсюда видны и расположенные к северу гряды Бешпагирских, Горьколесских, Прикалаусских и других высот.

Самые известные, конечно, горы Пятигорья. Насчитывается более 20 «островных» гор, которые неожиданно возникают на равнине причудливыми громадами. 17 из них представляют научную и историческую ценность, они — памятники природы. Этим необычайно живописным лакколитам миллионы лет. Они так и не успели стать вулканами и еще остывают в наши дни.

Излюбленное место туристов для всесезонного восхождения — самая высокая из 17 вершин Пятигорья — Бештау. Высота — 1401 метра. Название вершины (с тюркского «беш» означает «пять», а «тау» — «гора») дало название и городу Пятигорску, и местности.

Самая высокая вершина — Большой Тау от него расходятся отроги: Малый Тау (1254 м), Козьи Скалы (1167 м), Два Брата (1124 м) и Лохматая (1080 м).

На Большом Tау скрывается уникальный храм солнцепоклонников. Это легендарное место, упоминавшееся, якобы в библейских апокрифах. Некоторые исследователи считают, что в незапамятные времена здесь была обсерватория. Есть версия, что Храм Солнца — дело рук человеческих. Подозревают зороастрийцев, создавших персидским волхвам «место силы» для молебнов и наблюдения за светилами. Красивая легенда? Но увлеченные эзотерикой туристы свято верят в нее и часто встречают восход именно здесь, у Храма Солнца.

Кто хотя бы раз побывал на этих высотах, отмечает бешенную энергетику огромной полой каменной пирамиды, единственное окошко которой «наблюдает» рассвет.

С северо-восточным склоном Бештау связано немало историй и легенд. Ходят рассказы о встречах с пришельцами и снежным человеком. Местные утверждают, что здесь можно увидеть летающие огненные шары.

А настоящее чудо горы, кроме великолепных видов — бештаугорский мак, который больше нигде в мире не встречается. Алые цветы размером с блюдце (диаметр такого мака достигает 25 сантиметров) качаются на стеблях высотой 1–1,5 м. Многие приезжают на Бештау только ради того, чтобы полюбоваться этими яркими цветами необычайно внушительных размеров. Цветут они всего 2 недели в году, в конце мая — начале июня. Если вы окажетесь на Бештау в период цветения маков — не рвите их, растение занесено в Красную книгу, а сорванные, они быстро увядают.

Белый уголь Ставрополья — первая промышленная ГЭС страны

Уютные, зеленые Ессентуки. Небольшой курортный городок, известный всем одноименной минеральной водой и знаменитой грязелечебницей. Мало кто знает, но здесь, в Ессентуках можно увидеть и первую в стране промышленную ГЭС, ставшую прорывом в отечественной электроэнергетике.

«Белый уголь» — это название слышат пассажиры электричек, следующих из Ессентуков в Кисловодск и обратно. Так называется и поселок, и гидроэлектростанция, которая в нем расположена. Название пришло из Франции, так образно и поэтично назвали когда-то чистую энергию воды. Построена ГЭС была в 1903 году к 100-летию Кавказских Минеральных Вод. Расчет был простым — создать условия для внутреннего туризма на территории излюбленного отдыха «водяного общества».

На момент запуска мощность станции была небольшой, электролинии протяженностью 20 километров, напряжение примерно 8 кВольт. Тем не менее, этой энергии как раз хватало на освещение городов-курортов: Пятигорска, Кисловодска, и Ессентуков (кроме Железноводска).

Для того времени это был уникальный проект. Несмотря на то, что к началу века электростанции уже были в Москве, Петербурге, были и частные станции, но мощностей их хватало на обеспечение энергией одного объекта, например, улицы, небольшого завода.

Ставропольская же ГЭС должна была круглосуточно и круглогодично освещать парки, прогулочные бульвары и обеспечивать подачу минеральной воды в лечебницы городов-курортов.

Даже пятигорский трамвай ходил на электрической тяге. Ходил он тогда от пятигорского вокзала до курортного парка, а стоимость поездки была очень высока – целых 5 копеек. Сегодня ГЭС — памятник истории и архитектуры федерального значения. И, как говорят специалисты, мощность станции для современных реалий слишком мала, но, если вдруг ее решат использовать, работать «Белый уголь» может вечно.

Попасть на экскурсию по «Белому углю» легко, нужно только заранее записаться.

Ставрополье — лоскутное одеяло Северного Кавказа

Ставрополье — край небывалых контрастов. Равнины и горы, озера и степи, «Прикаспийская Сахара» и пещера вечной мерзлоты…

Первый человек здесь появился 400 тысяч лет назад в эпоху древнекаменного века. В эпоху бронзы степи и возвышенности края были освоены кочевыми и земледельческими племенами, которые оставили сотни тысяч курганов и множество древних поселений. В эпоху раннего железного века регион стал плацдармом для ранних скифов, совершавших походы на Ближний Восток, о чем писал знаменитый Геродот.

Позже Ставропольская возвышенность и примыкающие к ней районы являлись местом обитания сарматских племен, затем аланов. На территории Ставрополья происходило их смешение с коренным населением Северного Кавказа, в результате чего появлялись оригинальные археологические культуры. После эпохи Великого переселения народов на территории края возник один из центров Хазарского каганата, который располагался на крупнейшем в Предкавказье так называемом Татарском городище, которое привлекает туристов и находится в границах современного города Ставрополя, являясь его далеким историческим предшественником.

В эпоху Золотой Орды на берегах Кумы на месте города Буденновска возник город Маджар, ставший центром Золотой Орды на Северном Кавказе. Древнее население Ставрополья имело прямые контакты с античными центрами и странами Ближнего Востока.

В средние века через территорию края проходил Великий Шелковый путь…

Здесь — как лоскутное одеяло — крепкими узами связаны, переплетены судьбы, культура и вера многонационального народа России.

На Ставрополье в согласии многие века живут бок о бок представители 120 национальностей. И приезжающим в регион путешественникам не составит труда выбрать гастро- или этнотур на любой вкус.

Один из таких туров познакомит туристов с историей казаков-некрасовцев, которые более 60 лет назад вернулись с чужбины на родную землю.

«Лето 1962 сентября 19 дня я поднял 215 семей казакох-некрасовцех 985 душ и повел в Расею (…) 2 сентября 1962 года приехали в Новороссейск; Мы вступили на землю предкох. Мы пришли до своего языка», — такую запись оставил руководитель по переселению казаков-некрасовцев, их избранный атаман Василий Порфирьевич Саничев, вернувшись с соплеменниками в Россию и поселившись в виноградарских хозяйствах Левокумского округа Ставрополья.

Этнодеревня в ставропольском поселке Новокумском создана теми, кто в середине прошлого века приехал из Турции в Россию и знает о жизни на чужбине не понаслышке.

История некрасовцев ведет начало с восстания казаков на Дону в 1707–1709 годах. Казаки-старообрядцы не приняли нововведения патриарха Никона и воспротивились царской власти. При подавлении восстания погибло более 20 тысяч человек. Атаман Игнат Некрасов, не желая преклониться, увел три тысячи казаков с семьями в чужую страну. Старообрядческая община некрасовцев, более 250 лет прожившая в Турции, сохранила черты допетровского уклада жизни, язык, веру, традиционную культуру.

Сегодня в этнодеревне казаков-некрасовцев путешественника ждет полное погружение в быт допетровской эпохи, знакомство с народными промыслами и ремеслами, фольклором, традиционной кухней. А на память об этой без преувеличения уникальной культуре любой желающий сможет увезти изготовленную руками казачек-мастериц некрасовскую куклу.

По святым местам Ставрополья

Множество племен и народов сменяли друг друга, селившись здесь на протяжении веков. Под небом до сей поры стоят молчаливые свидетели прошлого.

Половецкие «бабы» — древние изваяния кочевников, олицетворяющие воинов, правителей, жрецов, по-прежнему, населяют бескрайние степи Ставрополья. Еще стоят под небом и древние христианские кресты.

Один из таких крестов стоит в селе Дмитриевском Красногвардейского округа Ставрополья, ему не меньше тысячи лет, хорошо видны надписи, сделанные местными жителями о важнейших исторических событиях, среди них высеченная дата «1812», в победу русской армии внесли тогда свой вклад и ставропольцы. Еще один крест, а ставили их когда-то на расстоянии дневного перехода на дорогах, чтобы можно было отдохнуть и помолиться возле них, датируется 1041 годом. На кресте хорошо сохранилась надпись. Древнерусскими буквами высечено: «Помяни, Господи, душу раба своего, Ивана русского».

Ранняя история христианства на Ставрополье связана с периодом существования в Приазовье русского Тьмутараканского княжества (XI-XII вв.), дружины которого оставили на территории Ставропольского края каменные кресты, и золотоордынского города Мамай-Маджары, где наряду с мечетями совершали службы и православные храмы.

Ценителям древнего искусства и архитектуры есть что посмотреть на Ставрополье: древние и новые храмы, монастыри, укрывшиеся в горах и лесах. А еще регион богат чудотворными источниками и родниками. По всем этим местам можно совершить паломничество.

Так, в Ставрополе можно посетить красивейший собор Иконы Божией Матери Казанской. С 1847 до 1930-х гг. кафедральный храм Ставропольской епархии. Крупный пятикупольный четырехстолпный храм в русско-византийском стиле был сооружен в 1843-1847 гг. по просьбе местных жителей, искавших защиты от чумы, которая свирепствовала в то время в городе. Сейчас и собор, и колокольня действующие.

С этим собором связано имя святителя Игнатия Брянчанинова о котором писал когда-то в «Инженерах-бессребряниках» Николай Лесков. Брянчанинов в январе 1858 года прибыл в Ставрополь, чтобы взять в управление Кавказскую и Черноморскую епархию. Он единственный в истории теперь уже Ставропольской и Владикавказской епархии архимандрит, причисленный к лику святых.

В Ставрополе, где располагался центр епархии, Брянчанинов пробыл недолго, всего 4 года. Но все это время архимандрит терпеливо вникал в нужды духовенства, активизировал миссионерскую деятельность среди горских и степных племен. На профессиональном уровне, он был военным инженером, занимался вопросами строительства. Так, при непосредственном участии преосвященного Игнатия была воздвигнута пятиэтажная колокольня Казанского собора в Ставрополе и храм в селе Новогригорьевском. При Игнатии был открыт и Иоанно-Мариинский женский монастырь в Ставрополе. В Пятигорске владыка освятил местную достопримечательность — Провал.

Частицы мощей святителя Игнатия находятся в соборе Андрея Первозванного в Ставрополе, куда они были привезены в 1994 г. патриархом Московским и всея Руси Алексием. Чтобы познакомиться с историей святых мест, почитаемых икон и мощей, пообщаться с духовенством приходов Ставропольской митрополии, паломническая служба Ставропольской и Невинномысской епархии организует поездки по храмам и монастырям края.

Маршрут можно выбрать любой и с пользой и удовольствием посетить святые места региона.

Ставропольское поверье: минералки много не бывает

Ставрополье — популярное направление для путешественников. В минувшие века регион КМВ становился летней столицей России. «Водяное общество» раз и навсегда задало тон всесезонному отдыху: оздоровительному, развлекательному, умиротворяющему и поэтическому.

И сейчас эта востребованность растет. Более 9 млн туристов, посетивших Ставрополье в 2023 году, тому подтверждение.

А перед теми, кто придет на крупнейшую выставку «Россия», регион предстанет во всем великолепии. В ставропольском павильоне проходят тематические недели: туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, работы с молодежью и спорта, межнациональной дружбы и образования, промышленности и строительства.

Стенд региона посетили уже более 2 млн человек. Специалисты, которые там работают, уверены, что посещаемость ставропольского павильона можно измерять еще и в тоннах. За весь период работы выставки порядка 40 тонн минеральной воды выпили гости стенда Ставрополья.

Здесь работают интерактивы, и среди гостей ставропольской выставки уже есть счастливчики, выигравшие квартиры, путевки в санатории Кавказских Минеральных Вод.

Организаторы предлагают следить за анонсами и участвовать в розыгрышах. Гостям выставки может достаться, например, пакетик тамбуканской грязи для тестирования в домашних условиях. Также посетители смогут отправить открытку с видами края в любую точку страны, погулять на широкой масленице. К 8 Марта женщин ждет сюрприз — розыгрыш шуб от ставропольских меховых фабрик. А еще на выставке научат делать некрасовскую куклу и предложат поучаствовать в розыгрыше предметов искусства. И, конечно, попробовать «минералку», которая благодаря скрытым вулканическим процессам вот уже много тысячелетий формируются в горах Пятигорья. Благодаря этому сейчас более ста источников гидроминеральной воды 13-и уникальных типов в распоряжении крупнейшего бальнеологического всесезонного курорта России.

С любовью от Ставрополья

Регион — уникальное место для туризма, ведь здесь каждый найдет пути-дороги для себя.

Кто-то покорит вершины Пятигорья, кто-то устроит фотоохоту на Маныче, а кто-то прогуляется по оленьей ферме. Курорты Ставрополья, воздух, прогулки, вода восстановят силу, укрепят иммунитет.

Совсем недавно на Кавминводах начали работать аудиогиды. Которые были созданы для самостоятельно путешествующих туристов. И теперь все больше отдыхающих могут выбрать для себя удобное время и пройтись даже в одиночку по самым интересным именно для них местам, не подстраиваясь под график реального гида или экскурсионной группы.

Развитию туротрасли Ставрополья помогают и сами туристы. Курортный сбор, введенный в качестве пилотного проекта в регионе в 2018 году за пять лет полностью оправдал себя.

«На средства курортного сбора реализовано более 70 проектов. Построены, реконструированы, отремонтированы, благоустроены любимые туристами и жителями Кавминвод объекты. В этом году делаем еще 24 проекта, — отмечает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

А все для того, чтобы в каждом уголке Ставрополья каждый мог любоваться таинственной и необъяснимой или наоборот всем известной, но не менее увлекательной историей с географией, археологией с литературой, музыкой с архитектурой.

«Над нами небо — хоть рукой потрогай, а глянешь вниз — кружится голова. У самых ног задумчиво и строго волной сарматской плещет синева», — писал о Ставрополье поэт Иван Кашпуров.

Край контрастов, край открытий. При этом, даже если вы отправитесь в одно путешествие, второе, третье, этого будет мало - здесь можно не единожды открывать для себя новые места для лечения, отдыха и развлечения.

Главное, здесь всегда и всем рады.