С 22 по 25 февраля поезда ЦППК перевезли пять млн пассажиров

Свыше 5 млн пассажиров перевезли поезда ЦППК в период празднования Дня защитника Отечества. Компания специально скорректировала график движения поездов в эти дни, а также назначила дополнительные экспрессы. Больше всего поездок было совершено накануне праздника, рассказали в пресс-службе Центральной ППК.

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В пятницу, 22 февраля, ЦППК перевезла 1,8 млн пассажиров — 36% от всех путешествовавших в праздники электропоездами. Самым востребованным направлением стало Ярославское, по которому было совершено 930 млн поездок. За ним следуют Казанское и Курское направления — 814 тысяч и 612 тысяч пассажиров соответственно.

Чтобы в праздничные дни пассажирам было удобнее планировать поездки, Компания традиционно назначила дополнительные экспрессы и скорректировала расписание движения. Так, 22 февраля поезда курсировали по расписанию пятницы, 23-го — по расписанию субботы и 24-го — по расписанию воскресенья.