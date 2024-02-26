Каршеринг разрешат использовать для путешествий по России

Компания «Ситидрайв» подписала соглашение с Общенациональной ассоциацией автотуризма и караванинга, согласно которому пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей смогут ездить по стране на каршеринговых машинах. Для этого планируется снять действующее сегодня ограничение на максимальное удаление от города аренды, а также разработать новые тарифы для автотуристов.

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Предполагается, что для продолжения поездки туристы смогут арендовать автомобиль в аэропорту и на вокзале. При этом действующие сегодня ограничения, составляющие 2000 км от города аренды, будут отменены.

«Мы охватываем всю Центральную Россию, южные регионы и территории Русского Севера. Но нам бы хотелось развивать сервис в других регионах страны. Мы уверены, что каршеринг станет драйвером развития автотуризма в отдаленных регионах. Однако пока мы ограничены в ресурсах и поэтому были бы рады мерам поддержки со стороны государства», — отметила глава компании по связям с общественностью Юлия Варламова.

На первом этапе планируется разработка маршрутов для путешествий на арендованных машинах, а также появление новых выгодных тарифов. Предполагается, что «первые шаги» в этом направлении будут сделаны к началу летнего сезона.

Стоит отметить, что ранее стало известно и о значительном росте спроса россиян на подобную услугу. Так, из-за невозможности покупки личной машины многие граждане стали брать автомобили в аренду под дальние путешествия. Прежде сервис использовался в основном для коротких поездок внутри одного города. Участники отрасли рассказали о переформатировании рынка.