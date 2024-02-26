На российскую авиакомпанию завели дело из-за нарушения прав пассажиров

Свердловская транспортная прокуратура завела административное дело на авиакомпанию «Уральские авиалинии» за-за нарушения прав пассажиров. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

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Уточняется, что прокуроры отреагировали на жалобы клиентов российского перевозчика. Одного из них 8 января не пустили на рейс из Новосибирска в Москву: авиакомпания заменила самолет, и мест не хватило.

Другой россиянин лишился полета в бизнес-классе на рейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург 30 декабря 2023 года.

«Перевозчик в одностороннем порядке изменил класс обслуживания, не предоставив комфортное место», — сказано в публикации.

В результате правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг ненадлежащего качества»). Кроме того, прокуроры вынесли представление генеральному директору «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову.