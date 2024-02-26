Туристы тянутся в Россию. К 2030 году страну посетят 16 млн человек

Каждому российскому региону есть, что предложить иностранному гостю. Поток туристов из-за рубежа в РФ в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 3,5%. В этом году рост продолжится, и, по оценкам экспертов, к 2030 году показатель вернется к уровню допандемийного 2019-го - 16 млн человек. Об этом рассказал "Российской газете" директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Она подчеркнула, что интерес Индии и азиатских стран к нашей стране очевиден.

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"Иностранные туристы очень хорошо знают такие туристические центры, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и, глядя на карту России, хотят узнать о нас больше", - сказала Максутова, отвечая на вопросы участников панельной дискуссии Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана на тему баланса между туризмом и устойчивым развитием на полях международной выставки South Asia"s Travel & Tourism Exchange (SATTE) в Нью-Дели.

Максутова подчеркнула, что когда мы говорим об устойчивом туризме, имеется в виду не только знакомство с заповедными уголками природы и культурой малых народов. Это, в целом, про погружение и аутентичный опыт, который может дать конкретное место.

"Конечно, мы заинтересованы в долгосрочном устойчивом развитии наших регионов. Сейчас делается все, чтобы они стали привлекательными для туристов. Настало время показать то, что у нас получилось. Презентовать новые точки притяжения. Не только Москву и Питер. Но и открыть для туристов государеву дорогу в Твери, китов на Чукотке, дельфинов и снег в Сочи, вулканы на Камчатке, лечебные источники в Минводах, пригласить их на русское Рождество в Клину, на масленицу в Костроме, парад Дедов Морозов в Рыбинске", - отметила эксперт.

При этом у всех туристов разные запросы. Например, молодому и активному интуристу больше подходит активный отдых и впечатления: сноуборд, лыжи, горы, тусовки, диджеи, а также обучение. Семьям с детьми интересны курорты, аттракционы, пакетные туры. Поколению бэби-бумеров, у которых уже выросли дети и есть внуки хочется более спокойного отдыха: для них в нашей стране есть прекрасные речные и морские круизы.

Начиная с международной выставки South Asia"s Travel & Tourism Exchange (SATTE) Центр стратегических разработок начал большую работу по объединению всех российских регионов под единым брендом Discover Russia, отметила директор Центра развития международного туризма ЦСР.

"В нашей стране есть все для всех поколений, но иностранные туристы об этом имеют слабое представление, а запрос у них есть", - констатировала она.

Россия подготовилась к увеличению въездного потока туристов: на данный момент у нас более миллиона отельных номеров, более 200 сертифицированных пляжей, более 250 горнолыжных курортов, а это более 500 км горнолыжных трасс, 53 национальных туристических маршрута, 10 специальных экономических зон, 4300 туроператоров, более миллиона квалифицированных работников индустрии гостеприимства.

Туристическая отрасль нашей страны, российские регионы активно включились в реализацию задач по созданию для каждого туриста, приезжающего в нашу страну, атмосферы заботы, эксклюзивности и безопасности. В качестве примера Максутова привела результаты опросов среди туристов из Саудовской Аравии, которые отдыхали в Москве в Новый год.

"100% опрошенных указали на то, что Москва гораздо безопаснее Лондона. В России спокойно, вкусно, красиво", - отметила она.

Топ-6 стран целевых стран по развитию въездного туризма в Россию - Индия, Китай, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман. Это обусловлено дружественными отношениями между нашими государствами и относительной близостью, а значит, доступностью даже на выходные.

Эксперт также напомнила, что для того, чтобы не возникало проблем с поездками, РФ ввела в августе 2023 года групповой безвизовый режим для граждан Китая и Ирана. Он отлично себя зарекомендовал: за пять месяцев им воспользовались почти 200 тыс. человек.