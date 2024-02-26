Путин и глава Карачаево-Черкесии обсудили работу курорта «Архыз»
Президент России Владимир Путин признался, что покататься на лыжах по хорошей погоде — это одно удовольствие. Об этом он сказал на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, когда разговор зашел о работе горнолыжного курорта «Архыз».
«На лыжах катаются?» - поинтересовался у своего собеседника президент. «Катаются. Два миллиона посетило Карачаево-Черкесскую Республику, где 500 тысяч население», — похвалился Темрезов.
Путин с удовлетворением отметил, что это «прилично».
Глава Карачаево-Черкесии рассказал, что сейчас — самый сезон.
«Снег есть, народ катается. Посмотрел сейчас в веб-камеру — есть такая опция, посмотреть: люди катаются, у нас в „Архызе“ и вечернее катание есть, люди и вечером катаются», — сказал он.
«Если погода хорошая — одно удовольствие!» - согласился Путин.
Президент также уточнил, освещены ли трассы на курорте.
«Две трассы освещены, людей это устраивает, особенно с детками вечером покататься», — сообщил Темрезов.
Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и горным лыжам. В последние годы президент также регулярно занимается хоккеем.