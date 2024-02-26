От первых цен на летние крымские поезда туристам захотелось улететь в Сочи

Накануне «Гранд Сервис Экспресс» представил туристам удобный календарь, по которому можно не пропустить старт продаж на нужные им даты. Многие идею восприняли позитивно. Однако радостный настрой от близкого момента покупки билетов на летние поезда в Крым у некоторых из них быстро сменился легким отчаянием.

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Отдыхающих совершенно не порадовали цены, на что они немедля пожаловались в соцсетях перевозчика:

«На конец мая из Питера в Севастополь купе с питанием стоит 17 тыс.! Это, считаете, нормально? А в сезон будет 27 тыс. в одну сторону?!» Особенно неприятно складывать и умножать семейным туристам: «У нас на всех билеты туда-обратно выходят 110 тыс. Вы серьезно?»

Самый большой скачок, по мнению туристов, на билеты СВ. Причем с 24 мая цены увеличились кратно – сейчас с комфортом предлагают добраться из Москвы в Симферополь за 31 тыс. В более ранние даты то же место стоит 17–18 тыс., притом что там остались единичные билеты.

«Мы в августе возвращались за 24», – вспоминают люди прошлый сезон.

Некоторые из тех, кто плацкартом путешествовать не готов, присматриваются к комбинированному варианту – на самолете до Сочи, а уже далее «железкой», чтобы хотя бы как-то снизить общую стоимость перевозки.

Среди большого количества гневных комментариев есть и редкие нейтральные:

«Мой плацкарт за год вырос всего на тысячу. Нормальное дело – все же в стране дорожает».

Судя по системе онлайн-бронирования, в которой сегодня открылись продажи на 25 мая, в Симферополь из Москвы можно уехать за 5,5 тыс. руб в плацкарте. Купе предлагают от 11,3. А вот СВ за уже известные нам 31 тыс. В прошлом году места на июньские рейсы по тому же маршруту можно было взять от 4 тыс. в плацкарте и от 7,4 в купе, причем за гораздо меньшее время до поездки.

Из Петербурга до Симферополя перевозчик предлагает прокатиться за 7 тыс. в плацкарте и 11,8 тыс. в купе. Интересная ситуация с билетами из Северной столицы в Евпаторию. В середине мая туда можно уехать за 7 тыс., причем как в плацкарте, так и в купе. Дальнейшая судьба билетов на этот маршрут непонятна – планируется ремонт инфраструктуры, и дальнейшая глубина продаж станет понятна только после утверждения графика работ. Сейчас билеты доступны до 16 мая включительно.