Неиспользуемые телефонные станции в Москве снова решили превратить в отели

АФК «Система», которой принадлежат несколько десятков бывших автоматических телефонных станций в Москве, вновь задумалась о превращении неиспользуемых зданий в гостиницы. В частности, на месте АТС на улице Профсоюзной возле метро «Теплый Стан» должен открыться трехзвездочный отель на 145 номеров. Еще один объект находится на Новом Арбате – здесь планируется четырехзвездочная гостиница на 242 номера, а также 24 апартамента. Когда начнут работу гостиницы пока неясно, в документах Москомархитектуры сказано лишь, что площадь отеля на Профсоюзной составит 6,5 тыс. квадратных метров.

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Идея не новая, обсуждается больше 10 лет, а реальные перспективы появились перед чемпионатом мира по футболу. В 2018 году «Система» планировала открыть на Профсоюзной апарт-отель под брендом Cosmos Stay, а к 2020 году создать на базе АТС целую сеть гостиниц. Средний размер инвестиций в один проект оценивался тогда в 350 млн руб. Однако программа так и не была реализована, как пояснил «Ведомостям» президент Cosmos Hotel Group Андрей Биба, в силу внешних причин.

Сейчас ситуация изменилась, инвесторам стало интереснее вкладываться в гостиницы, считают эксперты. По словам гендиректора туроператора «Турплатформа» Сергея Толчина, одно время офисные помещения и, например, апартаменты приносили более высокую капитализацию и окупаемость, чем отели. И гостиницы на таких площадках, как АТС, на этом фоне выглядели не самой привлекательной инвестицией с большими сроками окупаемости. Сейчас у инвесторов в гостиничный бизнес шансы выросли.

«Изменился налоговый режим для отелей в части НДС. Появилась программа господдержки для инвесторов в отели. Ну и, главное, за последние пару лет существенно изменилась структура спроса в сторону внутреннего туризма, где даже без широкого восстановления въездного турпотока наблюдается значительный рост спроса на услуги размещения в отелях», – пояснил Сергей Толчин.