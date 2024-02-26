Кадровый эксперт Варакин назвал способы продлить отпуск

Кадровый эксперт Илья Варакин назвал законные основания для продления отпуска.

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Самый простой вариант, по словам эксперта, одобренное письменное заявление на продление отпуска. Еще один способ — описание чрезвычайной ситуации, которая будет подтверждена документально. К примеру отсутствие авиабилетов на выбранные даты.

Также эксперт добавил, что сотрудник может остаться дома, если заболел он или его ребенок. Это должно быть подтверждено справкой от врача.

— В любом случае, чтобы обезопасить себя, все переписки на тему отсутствия на работе ведите электронно и делайте снимки экрана, — посоветовал Варакин в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если же оформление подразумевает гибридный или даже дистанционный формат, проблемы с несогласованным отсутствием сотрудника могут возникнуть только при наличии специальных средств электронного отслеживания его действий на компьютере. По закону, сотрудники на удаленке не могут не выходить на связь более двух суток.

До этого директор по персоналу Юлия Санина рассказала, что февраль и март относятся к невыгодным месяцам для отпуска в 2024 году, так как в них большое количество выходных дней и только 20 — рабочих. Следовательно, стоимость одного отработанного дня выше, передает RT.