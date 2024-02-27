Экономные варианты отдыха на майские праздники

Редакция TourDom.ru выяснила, какие номера доступны на майские праздники в отелях экономкласса с подогреваемыми бассейнами в Сочи. Для сравнения цен мы выбрали период с 29 апреля по 10 мая, номер для двоих.

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Если рассматривать сегмент трехзвездочных отелей, то предложения таковы: в Сочи-Бриз SPA стандарт – от 76 200 руб., люкс – от 130 тыс., в RP Bergamo стандарт – от 86 130 руб., комфорт – от 92 070 руб., в Grace Arli стандарт – от 61 до 73 тыс. руб., двухкомнатный – от 88 до 92 тыс., а в Grace Crystal стандарт от 68 до 83 тыс. руб. А, например, цены на стандарт в отеле «Грейс Ассара» 3* начинаются от 34 557 руб., двухкомнатный номер – от 59 241 руб. К слову, на 9 и 10 мая в этом отеле свободных номеров уже нет.

В отеле «Мелодия гор» 3* стандарт обойдется в 34 200 руб. и выше, цены на улучшенные номера начинаются от 40 800 руб., а на люкс – от 43 600 (правда, он остался всего один). За апартаменты или коттедж придется выложить уже больше 100 тыс. В «Адлеркурорте» 3* двухместный номер стоит от 49 до 88 тыс., студия – от 63 тыс.

У «Бархатных сезонов» есть сразу три отеля с открытыми подогреваемыми бассейнами. В «Екатерининском квартале» цены на стандарт находятся на уровне 40–50 тыс., в «Семейном квартале» – около 43–54 тыс., а в «Русском доме (Спортивный квартал)» – от 53 тыс.

В «Альбатросе» 3* цены на все предлагаемые на этот период номера находятся в пределах 50 тыс. руб.: трехместный стоит 22 тыс., четырехместный – 35,3 тыс., четырехместный эконом – 21 тыс., студия – от 32 до 43 тыс., люкс – от 43 тыс., апартаменты – от 48 тыс. В «Анатоле» 3* двухместный номер стоит 59 тыс., трехместный – 78 тыс. (осталось всего два), а трех- и четырехместные делюксы – 84 и 99 тыс. соответственно. В Garden Hills 3* двухместный номер обойдется в 33 900 руб., а стандарт с видом на море – в 40 500 руб.

Что касается отелей с двумя звездами, то здесь ситуация такова: в Grace Nairi стандарт стоит от 72 до 82 тыс. (в зависимости от наличия балкона), семейный номер – 88 тыс., а цены на делюкс и люкс улетают выше 100 тыс. В «Варианте» стандарт стоит от 18 до 25 тыс., категория Superior – от 20 до 27 тыс., Comfort – от 23 до 29 тыс., а полулюкс – от 32 до 39 тыс.

В комплексе отдыха «Беларусь» (Красная Поляна) стандарт и номера повышенной комфортности стоят от 44 до 61 тыс. руб., студия – от 66 тыс. А в санатории «Южное взморье» разброс немного пошире: стандарт – от 43 до 86 тыс., номера повышенной комфортности – от 109 до 120 тыс., джуниор – 137 тыс., люкс – от 142 до 161 тыс.

В гостинице Villa Gold двухместный стандарт стоит 40 тыс. руб., полулюкс с балконом – от 57 тыс. (осталось всего три), а апартаменты – 67 тыс. (одни). Кроме того, все номера на 9 и 10 мая в гостинице уже заняты. В гостевом доме «Аида» цены самые демократичные – от 13 тыс. за двухместный стандарт до 24 тыс. за четырехместный делюкс. В «Клевере» стандарт (с разным количеством мест) будет стоить от 21 до 56 тыс., а комфорт (также с разным количеством мест) – от 26 до 62 тыс.

Актуальную информацию, работают бассейны или нет, лучше всегда уточнять перед бронированием или доверить выбор турагенту, поскольку могут быть разные нюансы.