Шесть зданий в Кисловодске, которые нужно увидеть

Кавминводы — один из богатейших регионов в плане архитектурного наследия, уверен гид из Кисловодска Роман Головачев. Ежедневно он влюбляет туристов со всей России в здания города-курорта, историю которых знает не каждый местный житель.

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— Архитектура — ценнейший источник информации о прошлом. Время, создатель разговаривают с тобой через оконную арку и старинную дверь загадочного особняка. Я уверенно заявляю: Кавминводы ничем не уступают по своей архитектуре городам Франции или итальянским провинциям. Напротив, у нас такой богатейший синтез культур, каждая вносила свои колоритные ноты в наследие края, — рассуждает Роман.

Дача Кшесинской

«Это Кавказ»

Для сегодняшней экскурсии кисловодский гид выбрал здания, построенные по проекту главного зодчего Кавказских Минеральных вод Эммануила Ходжаева. Первая остановка во время нашей прогулки — так называемая Дача Кшесинской, также известная как дача Твалчрелидзе и «Золотой замок».

— Здесь мы видим и нотки мавританского стиля, и знаменитые «пузатые» венские балкончики. При этом, играя с формами, архитектор сохраняет грань тонкого вкуса, — описывает особняк Роман Головачев.

Здание манит изящным видом. Главный и, пожалуй, самый спорный вопрос: действительно ли этот «Золотой замок» принадлежал Матильде Кшесинской? Версий несколько. По одной, балерина в этом доме девять дней пряталась от большевиков в 1919 году. По другой, Кшесинская с сыном Владимиром и мужем, великим князем Андреем Владимировичем, жила по соседству — на даче Щербины, которая находилась на улице Эмировской (современной Сафонова). Сегодня в «Золотом замке» работает частная гостиница.

Дача Цаликовых

«Это Кавказ»

— Этот дом единственный на Кавминводах в своем роде. Он построен строго по канонам венецианских палаццо. Когда привожу сюда туристов, побывавших в Италии, все разом говорят: «Прямо как в Венеции».

Роман объясняет, что здание украшают традиционные для итальянского стиля балкончики. Здесь же аркада, по форме напоминающая аркаду Дворца дожей в Венеции. Особняк построен в начале XX века. Автор здания точно не известен, уточняет гид, и среди историков бытует версия, что дом принадлежал осетинской княжеской семье Цаликовых. Сейчас в нем работает комфортабельный пансионат.

Дача инженера Беляевского

«Это Кавказ»

Экскурсию по архитектурным достопримечательностям Кисловодска Роман продолжает, приводя к Даче инженера Беляевского. Вилла с ажурным балконом под треугольной крышей и башней с противоположной стороны никого не оставляет равнодушным.

— Вокруг особняка ходят споры. Из мемуаров Кшесинской мы знаем, что она снимала комнаты на территории этого дома. В своих записях она указывает точный адрес: Вокзальный переулок, 9. Сейчас это улица Стопани, 9. Мы можем сделать вывод, что Матильда проживала в одном из флигелей, расположенных на территории дома. Теперь особняк принадлежит санаторию «Радуга», но пока законсервирован, — делится Роман.

Пансионат «Звездный»

«Это Кавказ»

Следующая локация считается одним из самых красивых особняков Кавминвод. Прохожие нередко останавливаются у него, чтобы рассмотреть маленькие башенки и изогнутые лестницы. Кстати, 23 октября 2023 года в день рождения Ходжаева в «Звездном» отметили 130-летие замка.

— Дом принадлежал купцам Александровым из Пятигорска. Потом его приобрел зажиточный нефтепромышленник из Баку Муртуза Мухтаров для своей супруги.

По архитектуре — это еще не модерн, это поздняя эклектика, в которой и начинал работать Ходжаев, поясняет гид. Только потом архитектор перешел в модерн через какие-то классические формы.

— Здесь мы видим такой входной портал, немного ренессансный стиль, и башенки пиками, которые отсылают к готике, как и заостренные арки проемов. Другими словами, архитектор вновь поиграл с разными стилями, которые спустя век по-прежнему очаровывают прохожих.

Вилла «Ретвизан»

«Это Кавказ»

Внушительное двухэтажное здание из красного кирпича с мансардой и широкой каменной лестницей находится напротив дома-музея Федора Шаляпина. Виллу возвели в 1904—1905 годах.

— Здесь мы видим явную отсылку к мавританской архитектуре. Фантазийные окошки напоминают архитектуру Южной Испании. Еще мне безумно нравится, как архитектор поиграл с кирпичной кладкой: на красном фоне отдельными светлыми кирпичами выложены какие то фигурки. Внешне здание у меня ассоциируется с ковром, оно кажется мягким на ощупь. Дом принадлежал владикавказскому купцу Лекареву, а громкое название получил в честь знаменитого балтийского броненосца «Ретвизан». В 1904 году он героически защищал российскую крепость Порт-Артур от атак Японского флота.

Есть версия, что в 1908 году на вилле отдыхал адмирал Колчак. Историки спорят об этом по сей день. Подтвержденный же факт: в марте 1933 года в особняке лечился один из основоположников отечественного ракетостроения Фридрих Цандер. Сейчас на вилле расположился корпус военного санатория, уточняет гид Роман.

Дача Кундури

«Это Кавказ»

Завершает экскурсию двухэтажный дом в стиле модерн 1906 года. Позже здание получило романтическое название «Эльбрус».

— Из любопытных фактов: с 1917 по 1920 год виллу снимала тетка императора Николая, великая княгиня Мария Павловна Романова. Тут она жила вместе с сыновьями Андреем и Борисом Владимировичами. Здесь логичнее упомянуть вновь имя Матильды Кшесинской. Что она делала в Кисловодске? Она как раз-таки приехала к мужу Андрею Владимировичу, который жил с мамой вот в этом доме, — поясняет Роман Головачев.