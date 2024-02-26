Немкин объяснил, зачем нужна туристическая цифровая экосистема

В России создадут единую цифровую экосистему в туристической отрасли, которая позволит получать услуги для путешествий в режиме «одного окна». Об этом 26 февраля «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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В Совфеде рекомендовали профильным ведомствам интегрировать региональные туристические цифровые ресурсы на базе Национального портала для формирования единой системы.

По словам депутата, такая организация сферы необходима, чтобы объединить всех участников туристического рынка. На одном портале можно будет бронировать отели, заказывать экскурсии, покупать билеты в музеи. Кроме того, туристам не придется переключаться между разными сервисами, путешествуя по регионам страны.

«Конечно, важно, чтобы такая система была безопасной для пользователей и содержала только проверенную информацию. Поэтому авторы инициативы также отмечают необходимость разработки стандартов качества региональных туристических цифровых ресурсов», — сказал Немкин.

Парламентарий объяснил, что Национальный туристический портал стал доступен в обновленном формате в начале текущего года. Он позволяет получить информацию о различных вариантах отдыха, спланировать путешествие и приобрести различные туристические продукты.