Удмуртия стала одним из регионов России с лучшими турмаршрутами

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в тройку регионов России с лучшими турмаршрутами и экскурсионными программами. Об этом сообщает Агентство по туризму Удмуртской Республики.

Эксперты подчеркнули, что за последние три года Удмуртия сильно продвинулась в создании и развитии турмаршрутов и уникальных экскурсионных программ. Ключевым событием 2023 года стало появление национального туристического маршрута «Влюбиться в Удмуртию» (0+). Помимо этого был запущен эксклюзивный иммерсивный турмаршрут «Выходные в XIX веке на родине П. И. Чайковского» (18+) по Воткинску и Воткинскому району. Жюри также отметило развитие речного туризма и другие необычные экскурсии.