Пять направлений для романтических путешествий по России

Список направлений для романтических путешествий по России я бы начала с Санкт-Петербурга. Это место из года в год привлекает огромное количество туристов, в том числе и людей, которые хотят устроить незабываемое свидание в культурной столице. Также стоит отметить Калининград. В городе витает романтическая атмосфера. Там есть много странных построек и замков, которые можно посетить, — сказала Ансталь.