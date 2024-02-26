Выяснилось, где россияне чаще всего отдыхали этой зимой

Сервис OneTwoTrip проанализировал зимние отельные бронирования и поделился данными с газетой «Известия». Оказалось, что 75,5% россиян провели сезон в поездках по стране, что на 7% больше, чем в прошлом году.

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Москва остается самым популярным городом для отдыха в России, привлекая более четверти туристов. Санкт-Петербург и Сочи занимают второе и третье место соответственно.

Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск и Ростов-на-Дону также пользовались спросом этой зимой. Интерес к путешествиям в Краснодар вырос на 11%, а в Казань наоборот снизился на 13%.

Среди заграничных направлений лидирует Стамбул, за которым следуют Дубай и Бангкок. Путешествия в Паттайю, Рим, Тбилиси и Баку также стали более популярны среди российских туристов.